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社會 社會焦點 保障人權

最美派出所櫻花祭開跑！他歪樓跪求脫罩女警LINE　局長真給了

▲▼ 泰安派出所的櫻花祭開跑。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書）

▲位於台中泰安派出所的櫻花祭開跑。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書，下同）

記者黃資真／台中報導

台中市大甲分局泰安派出所因旁邊種有60多株八重櫻，擁「最美派出所」之稱，在員警細心照料下成為知名賞花景點，櫻花祭也在今年2月18日開跑，台中警局也在臉書「TCPB 局長室」提醒活動時程，其中「櫻花妹」員警的一系列美照，成為網友的關注焦點，當有人要女警的LINE時，局長也親自奉上，只不過帳號不是本人的，而是台中警局的！

臉書「TCPB 局長室」PO文提到，位於台中后里的泰安派出所每到春天，周遭的八重櫻紛紛盛開，吸引在地鄉親、外地民眾慕名前來欣賞粉紅世界，享受浪漫又美好的假期。

「TCPB 局長室」指出，在2月18日至3月5日會進行交通管制，假日早上8時至下午18時在相關管制路段及路口，將會設置指示牌，並視情況派遣警力引導人車通行。

▲▼ 泰安派出所的櫻花祭開跑。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書）

行人徒步區分為2處，福興路段（泰安鐵道文化區前路口往東至泰安派出所前路口）、安眉路段（泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口）管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

然而，文章放的女警美照奪走了網友們的視線，紛紛留言告白「賞花賞月賞美警」、「櫻花再美也沒有警察姐姐美」、「去賞櫻花不是目的！跟漂亮女警合照才是重點」、「可以去她心裡嗎」。還有人說「我想問，我需要對櫻花做什麼，我才會被警花盤查」，局長也逗趣回覆「你對櫻花做什麼，只會被我盤查。」

其中，還有網友跪求女警的LINE，局長竟真的親自回應「給你啊！真的不用客氣」，接著寫下「LINE ID：@tcpb 給你囉」，原來給的是台中警局的帳號，幽默回應也讓網友們哭笑不得。

▼派出所的漂亮女警成為網友的焦點之一。

▲▼ 泰安派出所的櫻花祭開跑。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書）

▲▼ 泰安派出所的櫻花祭開跑。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書）

▲有網友求女警LINE帳號，但局長給的是台中警局的LINE。

►最美派出所櫻花開了！泰安櫻花季18日正式登場　交管一次看

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