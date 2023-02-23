台中人最愛看哪本書？冠軍是這本…零負評女神作品也入列

▲台中人最愛看哪本書？市圖調查冠軍是《原子習慣》，零負評女神林依晨的作品也入列。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市立圖書館今天公布台中2022年借閱書籍冊數，去年45間圖書館全年借閱冊數近1500萬冊，較110年成長373萬冊，創下新高，其中《原子習慣》電子書借閱更高達4000次，登上去年實體書與電子書熱門閱讀榜冠軍。零負評女神林依晨的作品《做自己，為什麼還要說抱歉?》也在熱門排行榜。

台中市政府文化局表示，2022年文學類是最受讀者喜愛的借閱類別，包括謝哲青《早知道就待在家》、黃山料《好好再見 不負遇見》、藝人林依晨《做自己，為什麼還要說抱歉?》等都是人氣王。此外，奇幻、科幻、懸疑推理類，以李美芮《歡迎光臨夢境百貨》、東野圭吾《天鵝與蝙蝠》、陳郁如《仙靈傳奇》最受歡迎；心理勵志類則有《蛤蟆先生去看心理師》、人氣作家大師兄《火來了 快跑》；商業理財類以詹姆斯.克利爾《原子習慣》、摩根.豪瑟《致富心態》最搶手；旅遊類書籍《出發台灣山林》也入榜。

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文化局指出，電子書也逐漸成為新一代的閱讀趨勢，除《原子習慣》外，羅伯．狄保德《蛤蟆先生去看心理師》、《歡迎光臨夢境百貨》、劉軒《不敗學習力》等書均擁有高人氣；在校園推動平板教學、數位閱讀助益下，兒童電子書借閱更異軍突起，本土作家王淑芬、王文華、賴馬與哲也等人的作品也登上熱門閱讀排行榜。