樓層規劃曝！漢神4代店「4.5萬坪商場2027開幕」　十大亮點一次看

▲漢神購物中心與富邦人壽強強聯手，打造高雄新購物地標，商場規畫曝光。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

漢神購物中心今(24日)與富邦人壽舉行「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案-百貨商場租賃案」簽約儀式，雙方合作的商場開發案位於地下3樓至地上8樓，租賃面積超過4.5萬坪，目前規劃引進800家國內外品牌，預計2027年開幕，業者也曝光樓層規劃和十大亮點。

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▲漢神購物中心與富邦人壽共同舉行「富邦人壽高雄捷運凹子底站旁商業區開發－百貨商場租賃案」簽約儀式。（圖／記者許宥孺攝）

高雄市長陳其邁、富邦金控董事長蔡明興、富邦人壽總經理陳世岳、國揚集團創辦人侯西峰、漢神購物中心董事長侯嘉騏及總經理南野雄介等貴賓今日出席觀禮，簽約儀式圓滿達成。雙方合作之百貨商場位於開發案地下3樓至地上8樓，商場租賃面積約4萬5000坪，另提供2500個汽車及5000個機車停車位，商場及停車空間合計超過8萬坪。

富邦人壽2022年於凹子底基地開工動土，結合日本三菱地所設計與李祖原聯合建築師事務所的設計團隊，規劃興建一座地下6層、地上48層、開發總面積約達15萬坪的複合型園區，預計於 2026年竣工。其中，百貨商場為此案主要用途。

▲高雄市長陳其邁(中)、富邦金控董事長蔡明興(右)、國揚集團創辦人侯西峰(左)出席觀禮。（圖／記者許宥孺攝）

簽約儀式中也同時介紹案場規劃，B3F規劃為停車場、美食街、食品、超市、便利商店；B2F規劃有中型時尚都會休閒、大型店；1F則有國際精品、香氛化妝品；2F規劃進口服飾配件、流行珠寶飾品、大型電；3F則是女性服飾配件、時尚女行和大型店；4F、5F規劃為戶外生活用品、兒童休閒，包括電影院、運動休閒大型店；6F-8F規劃健康生活、主題餐廳、娛樂項目，包括溜冰場、健身房、多功能展演中心、保齡球館、家用生活用品、水族館。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，此次參與的凹子底開發案除了購物中心，還匯集星級飯店、高級商辦、水族館、溜冰場、保齡球館、健身房、多功能展演中心、電影院、連結凹子底森林公園等十大亮點，呼應商場與公園綠帶融合的國際潮流，完整包括食衣住行育樂，打造全台首創的國際化全方位複合式商場。

▲漢神購物中心總經理南野雄介。（圖／記者許宥孺攝）

南野雄介指出，目前規劃構想預計引進近800家國內外品牌，著力於強化商品數量及豐富度，同步世界最新潮流，致力於打造突破百貨、購物中心業態框架全新概念的商場，加上有捷運直接連通至商場內的最大優勢，預期可吸引大量人潮。

凹子底開發案位於高雄重要交通樞紐的博愛二路與大順一路交叉路口的黃金地段，捷運及輕軌交會串連高雄各觀光景點，預期將成為高雄地區熱門的觀光、休閒、育樂與商務的新亮點。