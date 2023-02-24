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騎車自摔滿身酒氣　斷片男瞎問警：我怎麼會在這裡？

▲男子酒醉騎車自摔斷片，對警方詢問竟辯沒喝酒沒騎車。（圖／桃園警分局提供）

▲男子酒醉騎車自摔斷片，對警方詢問竟辯沒喝酒沒騎車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

53歲呂姓男子酒後騎乘機車，因不勝酒力自摔受傷，員警獲報抵達現場，將滿身酒氣的呂男被扶到路邊，但醉到斷片的呂男卻否認喝酒和騎車，還反問自己怎會在這裡？員警則質問「你的機車怎會在這裡」，呂男當場啞口無言，經測試酒測值為0.81，嚴重超過標準值，全案依法移請偵辦。警方呼籲汽車駕駛人切勿酒後駕車，以免危害自身及他人生命安全。

▲員警則反問「你的機車怎會在這裡」當場讓他啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

▲員警則反問「你的機車怎會在這裡」當場讓他啞口無言。（圖／桃園警分局提供）

昨日20時20分許，桃園警察分局大樹所接獲民眾報案，指稱桃園區延平路(國道二號橋下)有機車騎士自摔倒在路中間十分危險，請警方派員協助處理。副所長景暐勛立即率警員王靖瀚趕抵現場，將該呂姓男子扶到路旁，員警聞到他滿身酒氣，問他否否有飲酒。

未料，已醉到斷片的呂男表示自己沒有騎機車，還反問員警自己怎麼會在這裡？員警請其配合實施酒測，他表示自己沒喝酒也沒騎機車為何要施測，員警則反問「你的機車怎會在這裡」、「你是牽車走路過來的嗎？」，當場讓他啞口無言。

呂男妻子聞訊趕到現場，據了解呂男工作期間有喝高粱酒，下班回家途中不勝酒力才會自摔，經妻子勸說，呂男終於配合施測，酒測值竟高達0.81MG/L，已嚴重超標，全案依法移請偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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