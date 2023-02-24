「以前我救人如今兒被救」　獨子登山罹難！前立委感謝搜救隊

▲▼前立委林豐喜一一翻看舊照，強忍著悲痛，他欣慰說，以前他救人如今兒子被人救。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中前立委林豐喜獨子林維新日前和友人前往能高越嶺古道，不幸在五甲崩壁附近被落石擊中身亡，遺體已移回台中，24日上午不少訪客前往上香致意，滿頭白髮的林豐喜語氣平靜說，自己海龍部隊退伍後，曾參加過梨山的救難隊，自豪自己曾救過3個人，他除了萬分感謝所有救難人員的全力幫忙之外，也欣慰的說「以前我救人，如今換我兒子被救，希望這種互助互救的精神能傳承下去。」

林維新20日前往能高越嶺古道時，在五甲崩壁附近被落石擊中，摔落約200深的山谷身亡，林豐喜隔天下午接獲通知後，馬上帶著妻子、女兒趕赴花蓮，如今遺體已從山谷吊掛上來，移到台中北區靈堂。

林維新的靈堂上午有不少訪客捻香致意，林豐喜一一接待，並滿臉不捨的翻看以前家族一起登山的合照，張張都能說出故事，語氣雖然平靜，但仍難掩內心激動的情緒。

▲▼林維新的好友捻香致意，坐在林豐喜肩上的就是林維新（下圖）。

林豐喜回憶說，他剛選上立委時，有時會坐飛機往返台北、台中，有次接到兒子電話，當時兒子就讀位在中壢的萬能工專，兒子詢問「爸爸，可不可以去台北和你一起回台中？」林回說，「你幹嘛做這個顛倒的事？何必往北到台北再往南回台中，就直接從桃園騎車回台中啊」。

結果，林維新真的就從學校騎自行車，走濱海公路回台中，每周桃園、台中往返，濱海公路車少，大約騎1個半小時，騎了1年多，直到轉學考上大葉大學休閒旅遊系。

林維新的體力好、愛運動，1名上午去致意的劉姓高中同學回憶說，他們在高中時，經常一起運動，騎單車、打保齡球，維新很自豪自己因為騎車練出來的小腿肚，有次邊打自己小腿，邊說「你看，這就是男人的腿」。

劉男說，維新帶給他的是開朗、陽光的形象，當一聽到不幸消息，真的感到非常震憾、驚訝。

林豐喜雖然難過，還是強忍著情緒，透過媒體向相關人員表達感謝，包括花蓮副縣長、消防局長、救難大隊等，相關單位彼此密切協調，尤其是直昇機，每15分鐘就回傳氣象天候，他感激的說：「自己是救難隊出身，曾救過人，現在換別人救我兒子，希望這種互助精神能傳承下去，帶給後人一個榜樣。」