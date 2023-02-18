「工讀生月薪176」徵才海報寫反！　網細算驚喊：慘的是襄理

▲兩者的待遇寫反了。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在路上看到，有徵才海報將工讀生和餐廳襄理的待遇寫反，誤植「打工族月薪176元」，讓他不禁笑虧，根本被榨乾。這一幕掀起熱烈回響，還有人細算發現，其實慘的是襄理才對。

網友在臉書粉專「路上觀察學院」PO出照片，笑喊「活力打工族直接被榨乾！」只見這張招募職缺的海報上，徵求餐廳襄理及活力打工族，不過卻將兩者的待遇弄反，寫成襄理「時薪3萬5000元」，後者則變成「月薪176元」。

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▲台灣低薪問題已被詬病許久。（圖／記者周宸亘攝）

這個烏龍戳笑大票網友，洗版直呼「上班第一天吃個午餐直接負債」、「一天上班8小時就28萬了！我要去應徵」、「月薪176是剛從奴隸船下來的第一代嗎？」「餐廳襄理真的讓人相信未來」、「笑死...時薪1.1塊錢有夠活力」、「好好幹，1年內買新房不是夢」。

同時，就有眼尖網友表示，工讀生時薪176元，若以上班8小時、24天來計算，可月領3萬5000元，等於是襄理的薪水，「就差在年終而已！」

對此，不少人相當感慨，但也有內行解釋，「老闆不會讓計時人員上那麼多班」、「記得時薪的有限時數」、「打工的有規定時數，一周不能超過40小時」。