北部大雨特報這水庫卻「乾到見底」　當地人：43年來沒見過

▲新山水庫見底。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）

記者崔子柔／綜合報導

受到東北風影響，中央氣象局昨（23）日針對基隆、新北、宜蘭發布「大雨特報」。不過基隆新山水庫卻罕見出現乾涸見底的狀況，原來是因為上（1）月發現水管線滲漏的問題，洩降水位進行維修。

基隆地區受到東北季風影響，每到冬季幾乎很少放晴，去年1、2月間更曾連續下雨47天，達到10年來新高。位於基隆市安樂區的新山水庫一直以來蓄水量飽滿，近日卻出現「見底」場景。

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▲新山水庫現況。（圖／翻攝自Facebook／基隆人）



不少當地民眾拍下難得的畫面，上傳到地方臉書社團求解。水利署官員日前則表示，新山水庫1月被發現水管有異常滲漏情形，因此洩降水位進行維修，由於10月至5月是基隆河豐水期，因此不用擔心供水問題。

根據《中時新聞網》報導，住在附近的居民指出，新山水庫在1980年完工，已經過了43年從未見過這種場景，擔心去年缺水狀況重演。

水利署指出，新山水庫管線目前已修復完成，並進行水庫蓄升作業，不會影響到民眾日常用水，預計5月底能達到高水位。

▼新山水庫昨日有效蓄水量僅7%。（圖／台灣水庫即時水情）

