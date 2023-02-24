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卸粧油可清粉刺？醫曝「以油溶油」可怕後果：恐讓痘痘肌更惡化

▲▼粉刺,肌膚,保養,卸妝,化妝。（圖／pixabay）

▲卸粧油可「軟化」粉刺不留疤？醫：可能造成反效果。（圖／pixabay）

記者嚴云岑／台北報導

鼻頭長粉刺讓人好困擾，近期網路流傳使用卸粧油按摩法「以油溶油」，可軟化粉刺又不留疤。對此，皮膚科醫師表示，千萬不可，因為卸粧油成分多為礦物油、合成油脂，若油脂沒有被清潔乾淨時，殘留量反而會持續刺激皮膚，反而容易讓痘痘肌惡化。

皮膚科醫師胡怡萱在食品藥物安全週報表示，會長痘痘或粉刺，是因肌膚內的油脂與角質分泌較多，若繼續在臉上塗油，對於肌膚並不是好方法。尤其在臉上塗抹油脂含量高的產品，也須用以清潔力更強的產品清潔掉多餘油脂，但過度清潔反而會讓皮膚角質層受損、皮膚膜被破壞，衍生更多皮膚問題。

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胡怡萱建議，若皮膚屬於粉刺肌、痘痘肌，卸粧時可改用含油量較低的卸粧乳、卸粧水、卸粧液等產品，在使用時也要將「乳化」步驟做足。此外，有嚴重痘痘、粉刺問題的人，在彩妝時建議以「淡妝」為主，切勿以濃妝遮掩皮膚問題，且應找出問題根本，避免增加肌膚刺激。

食藥署也提醒，正確使用卸粧產品，可清除臉上殘粧、維持肌膚健康的狀態，但仍須留意自身膚質是否適合，以免造成刺激、過敏、脫皮等皮膚健康問題。

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