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社會 社會焦點 保障人權

顧3個月「男嬰兩眼上吊」腦傷！保母誣新手媽加害　法官打臉重判

▲▼孩子,嬰兒,懷孕,新生兒,寶寶。（圖／取自Pixabay）

▲台中保母在照顧8月嬰時，疑因劇烈搖晃造成嬰兒腦損，被法官處5年6月徒刑。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一對父母將8月大的寶貝兒子送到保母家托育，才3個月就接獲保母通知，指男嬰突然「嘔吐、抽搐、眼晴上吊」，父母將他送治療後驗出有新、舊腦出血，且治療後仍腦損，怒告保母虐待。台中地院審理，認為保母犯行屬實，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，處有5年6月徒刑，全案還可上訴。

判決指出，男嬰父母從2020年12月1日起，將小孩送到陳姓保母家照顧，隔年3月5日早上，父母卻接到保母通知小孩發生「嘔吐、抽搐、眼晴上吊」等異狀，立即送醫治療，經醫院開立腸胃藥後，先將小孩帶回家休息觀察。

不料隔天孩子仍食慾不振，甚至完全未排尿，父母再急忙送他住院觀察，發現孩子明顯眼神空洞、抽蓄，經電腦斷層掃描竟發現他腦部出血，有新舊時期血腫及視網網出血等受虐性腦傷，也就是俗稱「嬰兒搖晃症候群」，院方認為男童可能受虐，通報社會局並報警處理。

男嬰父母痛心表示，孩子治療迄今仍因腦損傷而有癲癇、肢體機能障礙等傷害。陳女曾反映嬰兒異常哭鬧，可能因為嬰兒啼哭不止，就在3個月照料期間劇烈搖晃他。

醫生也證稱，1歲以內嬰孩除非真的高速撞擊，否則輕微跌到並不會造成顱內出血，而男童腦部出血新舊雜陳，推論是反覆性受傷，高度懷疑為幼兒虐待

全案審理時，陳女否認犯行但並未通過測謊，還反咬男嬰母親是新手，可能因失手而傷害自己的孩子

法官認為，男嬰是懷孕32周出生的早產兒，在交給陳女照顧前，由父母親自照料並定期到醫院門診，診療結果顯示男嬰發展與成長都很正常，本身亦無先天性癲癎或腦部受創等受傷病史，卻在陳女照顧時發生嘔吐、抽搐等異狀，送醫診療出腦傷，認為陳女犯行屬實，依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，處有5年6月徒刑，全案還可上訴。

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