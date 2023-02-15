狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

▲狠心殺蔡姓馬來西亞女大生的陳柏諺（戴毛帽），因羈押期屆滿法院今從看守所提訊他開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

陳柏諺狠殺馬來西亞籍蔡姓女大生，被依殺人罪起訴羈押至今，上回開庭，陳大翻供否認殺人，辯稱是蔡女邀他一起長眠，檢認他視人命為草芥，有永久與社會隔離必要具體求處死刑。由於羈押期屆滿，今（15日）從看守所被提訊到法院開延押庭。陳在庭上對法官懇求「不要再押，還我真相」，法官則說待合議庭評議會做出裁定。

被羈押第125天的陳柏諺（30歲）今戴藍色毛帽、穿囚衣，從台北看守所被提解至法院開延押庭，看上去精神挺不錯，被媒體問到「是否有懺悔」則低頭全程未回應。

檢方2022年11月29日依殺人罪將陳起訴，隔日移審法院裁定收押3個月，羈押期將於這個月底屆滿，法院今開延押庭。

陳柏諺向法官喊話，求具保停押機會，「不要再羈押我了，我會配合出庭，也算是還我一個真相。」其辯護律師程萬全說，雖本件屬社會矚目，是否羈押部分還是要回歸法條本身，並非以社會矚目或重罪做羈押考量，依法條除了罪行部分外、尚考量是否有逃亡或勾串等原因。

另名吳威廷律師說，並無羈押必要原因存在，依被告前案記錄表，無通緝紀錄，且無確切事證可認有逃亡可能，檢察官起訴本刑5年以上重罪，但大法官表示重罪不能作為羈押之唯一理由，更何況上次庭期被告所述為加工自殺罪，這部分不符合輕本刑5年以上有期徒刑重罪，更指出可用高額交保金、或是增加到警局報到的次數替代羈押。

公訴檢察官則認為，原本羈押理由、必要性均未消滅或改變。法官表示，待合議庭評議後再做出裁定，諭知還押陳柏諺。