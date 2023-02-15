　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

▲▼ 殺馬大生陳柏諺 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲狠心殺蔡姓馬來西亞女大生的陳柏諺（戴毛帽），因羈押期屆滿法院今從看守所提訊他開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

陳柏諺狠殺馬來西亞籍蔡姓女大生，被依殺人罪起訴羈押至今，上回開庭，陳大翻供否認殺人，辯稱是蔡女邀他一起長眠，檢認他視人命為草芥，有永久與社會隔離必要具體求處死刑。由於羈押期屆滿，今（15日）從看守所被提訊到法院開延押庭。陳在庭上對法官懇求「不要再押，還我真相」，法官則說待合議庭評議會做出裁定。

被羈押第125天的陳柏諺（30歲）今戴藍色毛帽、穿囚衣，從台北看守所被提解至法院開延押庭，看上去精神挺不錯，被媒體問到「是否有懺悔」則低頭全程未回應。

檢方2022年11月29日依殺人罪將陳起訴，隔日移審法院裁定收押3個月，羈押期將於這個月底屆滿，法院今開延押庭。

陳柏諺向法官喊話，求具保停押機會，「不要再羈押我了，我會配合出庭，也算是還我一個真相。」其辯護律師程萬全說，雖本件屬社會矚目，是否羈押部分還是要回歸法條本身，並非以社會矚目或重罪做羈押考量，依法條除了罪行部分外、尚考量是否有逃亡或勾串等原因。

另名吳威廷律師說，並無羈押必要原因存在，依被告前案記錄表，無通緝紀錄，且無確切事證可認有逃亡可能，檢察官起訴本刑5年以上重罪，但大法官表示重罪不能作為羈押之唯一理由，更何況上次庭期被告所述為加工自殺罪，這部分不符合輕本刑5年以上有期徒刑重罪，更指出可用高額交保金、或是增加到警局報到的次數替代羈押。

公訴檢察官則認為，原本羈押理由、必要性均未消滅或改變。法官表示，待合議庭評議後再做出裁定，諭知還押陳柏諺。

ET快訊
巴菲特暴砍台積電！分析師曝「一季就閃賣」背後關鍵
「麥當勞女孩」突曬4格黑白遺照！　原因藏洋蔥
將普發6千元！　郵局ATM輸入2組號碼就能領
72歲嬤隨粉紅超跑「沿路撿垃圾」！　手拿2大包不喊累
伊能靜剛回台！一聽劉文正病逝　「轉身掩面」震驚吐心聲
快訊／喊劉文正沒死的人是他！　經紀人怒轟：就是個小混混

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上卡車頭

歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

明道美女經紀人慘了！A商標吞貨款4856萬　檢2度偵辦逆轉起訴

阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

保五總隊警員酒駕自撞中央分隔島　酒測值達公共危險罪遭移送

屏東長治鄉公所驚爆涉貪！檢廉傳訊鄉長等多人　1官員遭收押

5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元「下次再付」　燒烤店PO影找人

台84線7車連環爆胎！警找到一顆沾血備胎　真相竟和屍體有關

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

派出所長門口跪地迎駕　白沙屯媽祖急轉彎賜福

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

李靚蕾嗆王力宏「不要再消費家人」　邱瓈寬怒開戰：真相不是你說了算

利特直播提Kakao！東海：小心點　Key無奈嘆「公司最近亂糟糟」

瑤瑤現歌喉...開唱莫文蔚金曲！　小S笑罵：什麼歪七扭八的東西XD

快訊／台南阿北「手推車留平交道」　害台鐵區間車撞上卡車頭

歌壇大姐大陳盈潔遭改判刑3年2月　若定讞將發監執行

「鴨+鵝」凌晨攜手逛大街…警拿塑膠桶追捕　各種撲空逗趣畫面曝

明道美女經紀人慘了！A商標吞貨款4856萬　檢2度偵辦逆轉起訴

阿蘭每天搜救4hrs累到打呼！完成任務返台　熱情民眾送玩具

狠殺馬國女大生！他聘3律師喊話法官：高額交保金替代羈押

保五總隊警員酒駕自撞中央分隔島　酒測值達公共危險罪遭移送

屏東長治鄉公所驚爆涉貪！檢廉傳訊鄉長等多人　1官員遭收押

5男1女吃霸王餐！狂嗑3640元「下次再付」　燒烤店PO影找人

台84線7車連環爆胎！警找到一顆沾血備胎　真相竟和屍體有關

劉文正親姊證實死訊！　經紀人：他去年頭髮還很多

小腿痠爆「一面牆就能解決」！拉筋正確3步驟　運動前做恐害表現差

《慶餘年2》難產傳老婆唐藝昕代打　張若昀公開「業內行規」網秒懂

股神巴菲特大賣台積電5180萬股　謝金河：動作不太尋常！

曾仁和傷勢好轉　餅總安排牛棚練投測試

巴菲特為何暴砍台積電？分析師驚曝「一季就閃賣」背後關鍵

半年狂減23公斤！妙齡女「拒吃碳水化合物」竟釀禿頭、停經

她被親媽「關鐵牢20年」不見天日！手腳全遭鍊住　警破門救出

2023兔年是大桃花年！命理師授「1招秒脫單」：偷懶的人衰20年

衛少下一步仍未明朗　快艇眾將持續喊話

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

社會熱門新聞

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

林口情人節撿到「百鈔金莎花束」警急尋人

龜屍塞爆蜈蚣籠　嘉義埤塘慘照曝

即／新竹第一分局長倒宿舍外　疑天冷中風開刀搶救中

她追劇驚見「媽媽被男友指侵」畫面！

3kg大龍蝦懷孕了！海產店老闆不忍賣給客人直接放生

即／中部最大洋酒商董座逃漏稅19億　檢聲請1億交保

即／高雄保五總隊警聚餐後酒駕撞分隔島

即／國3寶山段4車追撞　BMW遭夾全毀

台南法官遭控「裸照霸凌」同事！　三字經逼死助理

「只喝1罐」酒測值超標5倍　真相曝光

送孩上學竟和主任滾上床　人妻爽喊：對我兇殘一起高潮

寒流奪命！轎車撞6車　破窗送醫亡⋯警：駕駛肇事前昏迷

男違停遭盤查神色慌張　原來是通緝犯

更多熱門

相關新聞

不滿疑似遭詐賭　兄弟檔殺人判刑定讞

不滿疑似遭詐賭　兄弟檔殺人判刑定讞

南投縣埔里鎮2021年初發生槍擊命案，王姓兄弟檔因在賭場上輸光錢，懷疑遭人詐賭，向劉姓友人借錢又遭拒絕，憤而回家拿槍返回賭場，弟弟直接擊斃劉男，並劫走劉男身上10餘萬現金。一二審均將哥哥判刑9年、弟弟重判23年。弟弟上訴第三審，最高法院15日駁回上訴定讞。

桃園男打死借住恩人　二審再判無期

桃園男打死借住恩人　二審再判無期

前獅子會長勒斃女友　二審逃死

前獅子會長勒斃女友　二審逃死

槍手闖診間！名醫遭「行刑槍決」左眼貫穿

槍手闖診間！名醫遭「行刑槍決」左眼貫穿

掐斃馬國女大生嫌大翻供　稱被托夢「說實話」

掐斃馬國女大生嫌大翻供　稱被托夢「說實話」

關鍵字：

陳柏諺馬來西亞女大生殺人加工自殺羈押延押

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳奇巨星劉文正過世！「死訊藏4個月」享壽70歲

快訊／蘿莉塔情人節宣布懷孕了！親曬兩條線報喜

白沙屯媽祖突彎進社頭夜市！狂撞貨車又飛越機車

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

客機剛起飛「高空急墜」！60秒狂掉142層樓

鐵肺歌后才買婚房「4年男友卻偷吃」！囂張帶小三放閃

麥當勞女神爆男友「性成癮」：每30秒就想要

快訊／李靚蕾4點聲明再開槌！　轟王力宏「塑虛假形象」：處處打壓

「紅豆餅女神」閃亮亮爆新歡！

12家銀行幫發6000元大紅包！　2.49萬台ATM可領

飛機杯女神認愛「土豪爸爸」！曾愛19cm網紅

孫生首認「交往很少愛愛」懺悔林襄！

星雲留大量舍利子　醫：這類病患體內常見

台灣汪汪隊抵國門　下飛機蹲地秒便便

噴槍爆肺害死3歲女！小孩非親生怒告生母結果出爐

更多

最夯影音

更多
夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口

夾飲料遇超佛心機台！　隨意抓5瓶滾入取物口
還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

還清巨債澎恰恰就搞消失！　林秉文撕破臉轟：我瞎了眼

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

麥當勞套餐＋白米蒸煮　攪拌吃→美味綜合燉飯

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

星雲大師荼毘現舍利子　佛光山：多到難以計數

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

狗能燒出舍利子「人不一定有」　聖嚴法師解釋原因珍貴畫面曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面