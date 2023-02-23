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松菸228連假一日遊！吉祥物「松鴨桑」帶路　吃喝玩樂重點整理包

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

▲松山文創園區連假期間吃喝玩樂全包，吉祥物「松鴨桑」也在園區各處帶路。（圖／松山文創園區）

記者林育綾／台北報導

228連假即將來臨，松山文創園區也集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包；另外長期生活在園區生態池的的動物明星「松菸鴨」，也打造成吉祥物「松鴨桑」在各處帶路。園區也特別整理出近期展覽、風格選物、特色美食地圖，讓民眾一日遊一目瞭然！

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

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▲熊讚與松鴨桑合影。（圖／松山文創園區）

▲全球首場將米飛兔結合台灣設計的「玩玩兔米飛創意展」，在台北松山文創園區登場。（圖／主辦提供）

松菸近來集結多檔展覽，包括「楓之谷M主題園遊會」、「玩玩兔米飛創意展」、「JOJO的奇妙冒險-十周年黃金之心特展」、「KEIGO家族快閃店」、「好想兔快閃店-三星報喜兔吉祥」、結合月老和愛情大數據的「愛情有(無)進展」、「波藍最美麗的書展」等，同時串聯16個店家舉辦「潮冬感謝慶」活動。

▼松菸各項展覽地圖。（圖／松山文創園區）

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

喜歡手作的人則可到「松菸風格店家」體驗DIY手作課程，包括金工、羊毛氈、以及自製機械錶等，還有「REHOW反覆生活實驗室」推出特殊車縫創作體驗玩轉廢棄材料，度過療癒假期。

▼松菸風格選物店家地圖。（圖／松山文創園區）

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

另還有多樣特色美食，包括來自台東的紅烏龍茶「紅烏龍合作社」，或是創新氮氣茶和茶香檳「Beryl & Co.」、清香回甘的青草茶「賣艸人家」、手搖飲「有料搖搖茶」，還有鍋爐房「CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青」、育嬰室位置有「光一 一個時間」，檢查室則有「巴巴小麥所」漢堡，一次集結吃喝玩樂，適合連假安排一日遊。

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

▲「巴巴小麥所」 可品嚐人氣美式漢堡。（圖／松山文創園區）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

▲「有料搖搖茶」將手搖飲結合插畫。（圖／松山文創園區）

▼松菸近期美食地圖。（圖／松山文創園區）

▲▼松山文創園區連假期間集結多檔展覽、手作活動、特色美食、文化走讀遊程，吃喝玩樂全包。（圖／松山文創園區）

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