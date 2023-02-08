幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家

▲國安會秘書長顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國家安全會議秘書處王姓處長近日被爆料，在桃園機場出關時，對海關執法人員咆哮、拍桌，而總統府隨即展開調查，8日確定有態度不當後，火速開鍘「拔官」。據了解，同樣在農曆春節期間，還有一名離任不久的國安相關官員，以為自己列管期限已屆，但同樣在海關被擋下，一問才知列管期有修正延長，當事人摸摸鼻子，已在海關內的家人也全乖乖退關，回家重新申請。

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭7日召開記者會，揭露國安會秘書處王姓處長，於春節期間出國旅遊時，卻未在核准日期前出關，與基層人員產生衝突，期間更咆哮、拍桌，最後在相關單位協調下順利提前坐上飛機，更在事後完成補登。

對此，總統府當天即刻展開行政調查，政風處初步向航管單位了解班機狀況，先是確認該員出入境部分，「並未」違反相關規定；不過，確定有對海關執法人員態度不當。

因此，總統府8日在完成初步調查後，按公務員服務法第6條規定，「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」第23條規定：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員。

國安人士表示，雖然出入境沒有違反規定，但身為國安工作的幹部，居然為自己的私事，去為難同樣執行國家安全工作的海關人員，這樣沒有資格領導相關的工作。他表示，國安會秘書長顧立雄認為，該員身為高階的國家公務員，應該有更高的自我要求。該人士說，這位王姓處長，因為自己的休假旅行，去兇依照規定執行的人員，牽連單位受辱是一回事，心態完全要不得。

國安人士也透露，同樣在今年的農曆春節期間，一位已離任必須列管的國安相關官員，因為以為自己列管期限已屆，但在過海關時，同樣刷不過而被擋下來。一問才知道，原來列管期已修正延長，不過當事人沒有嗆聲，且已經在海關內的家人，都乖乖退關，並沒為難執勤人員，或嗆聲自己是誰，一家人默默回家，重新依照規定申請。