　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家重申請

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

▲國安會秘書長顧立雄。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國家安全會議秘書處王姓處長近日被爆料，在桃園機場出關時，對海關執法人員咆哮、拍桌，而總統府隨即展開調查，8日確定有態度不當後，火速開鍘「拔官」。據了解，同樣在農曆春節期間，還有一名離任不久的國安相關官員，以為自己列管期限已屆，但同樣在海關被擋下，一問才知列管期有修正延長，當事人摸摸鼻子，已在海關內的家人也全乖乖退關，回家重新申請。

時代力量立法委員邱顯智、王婉諭7日召開記者會，揭露國安會秘書處王姓處長，於春節期間出國旅遊時，卻未在核准日期前出關，與基層人員產生衝突，期間更咆哮、拍桌，最後在相關單位協調下順利提前坐上飛機，更在事後完成補登。

對此，總統府當天即刻展開行政調查，政風處初步向航管單位了解班機狀況，先是確認該員出入境部分，「並未」違反相關規定；不過，確定有對海關執法人員態度不當。

因此，總統府8日在完成初步調查後，按公務員服務法第6條規定，「公務員應公正無私、誠信清廉、謹慎勤勉，不得有損害公務員名譽及政府信譽之行為。」第23條規定：「公務員違反本法規定者，應按情節輕重，分別予以懲戒或懲處，其觸犯刑事法令者，並依各該法令處罰。」國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員。

國安人士表示，雖然出入境沒有違反規定，但身為國安工作的幹部，居然為自己的私事，去為難同樣執行國家安全工作的海關人員，這樣沒有資格領導相關的工作。他表示，國安會秘書長顧立雄認為，該員身為高階的國家公務員，應該有更高的自我要求。該人士說，這位王姓處長，因為自己的休假旅行，去兇依照規定執行的人員，牽連單位受辱是一回事，心態完全要不得。

國安人士也透露，同樣在今年的農曆春節期間，一位已離任必須列管的國安相關官員，因為以為自己列管期限已屆，但在過海關時，同樣刷不過而被擋下來。一問才知道，原來列管期已修正延長，不過當事人沒有嗆聲，且已經在海關內的家人，都乖乖退關，並沒為難執勤人員，或嗆聲自己是誰，一家人默默回家，重新依照規定申請。

ET快訊
快訊／地牛翻身！18:50發生有感地震　台北搖晃
胡瓜東京被求合照　轉頭震驚：妳怎麼在這！
幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家
雪崩式降溫！強冷空氣襲台「一天驟降10°C」
隋棠發文甩惡鄰標籤！　他見「3手法」絕了
隋棠鄰居只住7年「花這金額買下」　鄉民秒懂：難怪這麼氣
恐怖空拍畫面曝光　土耳其強震「大樓粉碎變形」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家

允能捐1億　張麗善宣布青年創業補助申請起跑最高200萬

蔣萬安捐出1個月薪水　盼拋磚引玉「助土耳其度過難關」

柯文哲「站邊邊」爭議　戴錫欽要北市觀傳局長「呈報給蔣萬安真相」

北市衛生局長還找不到人？　秦慧珠憂：蔣萬安「長照三箭」恐跳票

默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨最新回應了

郭台銘回國民黨選總統？　賴清德笑了：我不是預言家

下一步重返國民黨？ 　郭台銘低調：要等藍營辦法出來

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

《體能之巔》男選手「膝蓋壓胸」惹議　筋肉女霸氣發文「3億前哪有分男女？」

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

幕後／管你是誰！國安高層出國也被海關擋　家人全乖乖退關回家

允能捐1億　張麗善宣布青年創業補助申請起跑最高200萬

蔣萬安捐出1個月薪水　盼拋磚引玉「助土耳其度過難關」

柯文哲「站邊邊」爭議　戴錫欽要北市觀傳局長「呈報給蔣萬安真相」

北市衛生局長還找不到人？　秦慧珠憂：蔣萬安「長照三箭」恐跳票

默克半導體開工動土投資高雄170億　陳其邁允諾全力協助

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨最新回應了

郭台銘回國民黨選總統？　賴清德笑了：我不是預言家

下一步重返國民黨？ 　郭台銘低調：要等藍營辦法出來

快訊／地牛翻身！18:50發生有感地震　台北搖晃5秒

經濟部標準檢驗局致力淨零　布局離岸風場運維技術

欣西亞同遭敏感鄰居投訴　建議隋棠「送1物」解決：乾脆終生贊助

真的超期待！吳念庭披中華隊戰袍好興奮　張奕辭退前曾聊過

擋不住漲勢！國道客運調漲還有第二波　公會2月底檢討運價上限

綠青年部「國務青培慧團」feat.吳怡農　南投夜市掃街助攻蔡培慧

一早送獵物當早餐！喵叼3娃娃放床邊叫醒全家　媽融化：牠是天使貓

鋼鐵人是林書豪的球隊！ 　鄭志龍：首次練球讓本土球員開了眼界

胡瓜東京被求合照…轉頭震驚：妳怎麼在這！　大手筆請客高檔和牛

王偉忠的餐廳遭小偷　收銀機7萬6千元被一掃而空

台中秋紅谷驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm...整排利齒超嚇人

政治熱門新聞

妻抗癌7年去年選前離世　張斯綱哀憶：在終點站等我們會合

快訊／蔣萬安公布3名副發言人名單

快訊／國安會官員確定對海關態度不當　總統府大怒「火速拔官」

郭台銘弔唁星雲　2024選不選「交由台灣人民決定」

郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨回應了

外交部開土耳其賑災捐款專戶　援款增至6021萬

首批40人搜救隊抵土耳其　林右昌曝報到中心最新畫面

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

燈會站位表曝光！柯文哲原本竟不是最邊邊　議員爆：是蔣市府要求的

第二批土耳其搜救隊　台灣最早宣布馳援

台灣第二批搜救隊土耳其援助　陳建仁：展現Taiwan can help精神

一天狂按8次鈴！王婉諭見隋棠遭控惡鄰憶起「血淚史」　曝2解方

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

賴清德整肅黨內學倫：參選要簽切結

更多熱門

相關新聞

快訊／國安會官員確定對海關態度不當　總統府大怒「火速拔官」

快訊／國安會官員確定對海關態度不當　總統府大怒「火速拔官」

針對國家安全會議王姓人員出境案，調查結果出爐，確定對海關執勤人員「態度不當」。總統府發言人林聿禪8日表示，在就本案相關事實進行釐清後，發現王員對海關執勤人員態度確有不當，「國安會依規定進行處分，將王員調離主管職，改任該會議研究員，以嚴明機關紀律」。

國安會官員傳對海關拍桌咆哮　總統府啟動調查「屬實就懲處」

國安會官員傳對海關拍桌咆哮　總統府啟動調查「屬實就懲處」

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

免費參觀、無需預約！一睹總統府日常

免費參觀、無需預約！一睹總統府日常

關鍵字：

國安會總統府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

風向大轉！隋棠「聲明1句話」鄉民看懂了

鄰居怒提「隋棠7罪狀」開戰了！揪1證據照反擊

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

隋棠「人設是好好太太」　她4字戳破盲點

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

獨／A先生前屋主住10年沒怨噪音　隋棠豪宅仲介：社區都知誰是惡鄰

78歲母長照費每月9萬！12年燒光積蓄老母還在

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

隋棠8千萬豪宅管委會首發聲！

獨／曾帶隋棠看屋！　房仲曝前任屋主「受夠鄰居」搬家

壽山動物園浣熊遭啃食　爆血慘死

更多

最夯影音

更多
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦
台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面