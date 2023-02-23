3800億特別預算提振經濟　國發會估經濟成長率「額外增0.45%」

▲國發會主委龔明鑫出席疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁23日上午主持行政院會，通過主計總處提報的3800億「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，送請立法院審議。國發會主委龔明鑫說，根據主計總處預估，「如果最好情況下，按照推動的話，可以讓經濟成長率額外增加0.45個百分點」，也會跟各部會合作希望可以超過主計總處的預估，讓經濟活動可以更健全。

國發會主委龔明鑫說，對立法院在2月21日通過的特別條例表達很高的感謝，也要感謝各部會在這麼短的時間內按照特別條例就把預算編出來。預算編出來後，根據主計總處報告，符合總統在去年底召開國安高層會議所指示交付行政院籌備的相關任務，要把3800億落實經濟成果全民共享，此外還要達成減輕負擔、穩定民生物價、調整產業體質與維持經濟動能4大目標。

主計總處昨天重新公布今年的經濟成長率預估，基本上下修到2.12%，龔明鑫說，這看起來挑戰性非常高，所以疫後特別條例跟特別預算，針對維持經濟成長動能的部分，真的是及時雨，

龔明鑫提到，去年提出總預算時，已經把總預算支出較往年提高將近20%，第四季發現景氣下滑比想像中嚴重，所以因此為什麼總統要召開國安高層會議，就如我們所料，看起來最近的經濟數據要有更積極的作為，才有辦法因應挑戰。

龔明鑫指出，裡面有幾項會直接對經濟成長有貢獻，全民共享經濟成果的6000元，希望大家領到錢後多多在國內消費，對經濟成長幫助很大。除此之外，對於產業的協助包括智慧化、低碳化的設備投入，也會有幫助，對於農業基礎設施的投入也會有所幫助。

另外，對於觀光業的促進、藝文活動的促進，對國內的內需都有很大的幫助。一定會把這東西如實落實，因應今年經濟成長的挑戰。

龔明鑫說，主計總處預估，「如果最好情況下，按照推動的話，可以讓經濟成長率額外增加0.45個百分點」，也會跟各部會合作希望可以超過主計總處的預估，讓經濟活動可以更健全。國發會會負責相關計畫的轉案列管跟管考工作。