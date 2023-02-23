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連假濕冷→乾暖！明起「急凍10°C↓」半個台灣有雨　最冷時段曝

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明日強冷氣團影響各地轉冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣溫暖穩定，但好景不常，明日又會有強烈大陸冷氣團南下，最冷的時段落在周六到下周一清晨，低溫下探10度，沿海空曠地區更冷。天氣上則是「先濕後乾」，周五北部、東半部陰雨，周末水氣略減，下周一、二降雨趨緩。

中央氣象局表示，今天迎風面水氣仍多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸降雨最為明顯且雨勢較為持續，局部地區已有大雨等級的累積雨量，其他地區除了竹苗及中部沿海雲量較多外，普遍都是晴到多雲的天氣。

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今西半部及東北部低溫14到16度，其他地方在18度左右，北臺灣及中部沿海雲量較多，高溫約19到22度，其他地方可以來到24至27度，南部內陸會再更高一些，中南部日夜溫差大。

而周五強烈大陸冷氣團南下，下半天後北臺灣天氣開始轉冷，周六、日強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；雨區稍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；下周一至周三東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣風險表示，今日各地氣溫會再較昨日回升些，預估北部及宜蘭地區高溫約18-22度、中部及花蓮地區21-26度、南部及臺東地區25-28度，各地夜低溫約15-18度，中南部日夜溫差仍是較大。今降雨多集中在北海岸、大台北山區及宜蘭地區。

明日強烈大陸冷氣團逐漸南下影響至周末，最冷的時段將落在周六至下周一的清晨，北部及東北部低溫探至10-12度、中南部及花東地區亦有12-14度的低溫出現，甚至西半部一些沿海空曠或近山平地及縱谷區也都有10度以下的低溫機會。

環境上則是屬於前濕後乾的型態，周五北部及東半部為陰雨天氣，亦要留意有大雨的發生機會，中南部雲量稍多，要到周末水氣略有減少後，北部及東半部雖然還是陰沉天氣但降雨會再趨緩些，而中南部可望轉為晴時多雲的穩定天氣。

連假的尾聲，也就是下周一、二強烈大陸冷氣團就會逐漸減弱，轉偏東風環境，各地氣溫再逐日的回升，西部仍是較晴朗，迎風面的東部則仍是較陰雨的天氣，而下周三的上班日預期西部仍維持好天氣，甚至東部降雨再緩和些。

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