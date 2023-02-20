明天雨區擴大！強冷氣團攪局228連假　周末最乾冷「剩10度」

▲今晚到明日金門縣可能有10度以下低溫。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

大陸冷氣團影響，今日到周三清晨天氣涼冷，明日水氣略增，桃園以北降雨機率高，周五又有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，周末兩天最乾冷，周六晚上到周日清晨下探12度，局部空曠地區約10度，下周一冷空氣減弱，溫度才會回升。另外海上的熱帶擾動增強機率有限，推測不會增強為熱帶低壓或颱風。

氣象局預報員黃恩鴻表示，周三清晨前受到冷氣團影響，各地天氣涼冷，明天水氣增加，桃園以北降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區陰雨，東半部有局部短暫雨，新竹以南晴到多雲，早晚涼冷、白天回暖。

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▲▼海上的熱帶擾動增強機率低，不會影響台灣天氣。（圖／氣象局）

周三白天到週四溫度回升，北台灣可回到20度以上，北部山區、東半部仍有雨，其他地區多雲到晴。

周五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部有局部降雨，周末兩天更冷，台南以北、宜花周六晚上到周日清晨下探12到14度，不過周末兩天水氣少、降雨比較零星。下周一冷空氣減弱，各地回暖，北部山區、東半部有雨。

至於海面上的熱帶擾動，現在已是強度最強的時間，預報顯示增強為熱帶低壓或颱風的機率小，由於冷空氣南下，順勢推走熱帶擾動的水氣及雲系，明天熱帶擾動就會更加遠離台灣。