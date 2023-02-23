林務局攜手來吉部落　打造「補木」木創品牌進軍台北家具展

▲林務局與阿里山來吉部落聯手打造「補木」品牌。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農委會林務局與阿里山鄉來吉部落聯手打造部落木創品牌「補木」，今（23日）舉行新品發表會，以柳杉、台灣杉、相思木等國產木材，開發椅凳、邊桌、雜誌架、面紙盒、奶油刀等10款木創作品，明（24日）起至27日將在台北世界貿易中心展覽一館台北家具展B區展出。

林務局嘉義林管處長張岱表示，兩年前與阿里山來吉部落推動創生計畫，歷經部落會議、資源盤點、產學合作等，推出「補木」品牌，「補木」為Pnguu的音譯，是來吉部落的鄒族名稱，創作作品也緊扣來吉部落的元素，如鄒族聖山塔山、山豬、勇士、貓頭鷹、圖騰等元素發想。

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▲林務局與阿里山來吉部落聯手打造「補木」品牌。（圖／記者楊惠琪攝）

張岱說，「補木」的每項產品素材都採用柳杉、台灣杉、相思木、楝樹等國產材，搭配羽毛、皮革等多元素材創作，不但題材在地，使用的材料也都來自本地，是最符合永續概念的產品。未來將透過阿里山入口轉運站「森2488品牌概念館」、阿里山賓館、檜意森活村等11個實體通路及電商Pinkoi線上通路販售，帶動當地綠色經濟。

林務局長林華慶表示，原住民部落多半位處林務局掌理的國有林事業區周邊，近年積極與原住民部落合作，共同推動以森林資源永續利用為核心精神的綠色森林產業，如林下經濟、生態旅遊、森林療癒、木材與非木材林產物應用等，不僅提升原住民族的自然資源近用權，也顯著提振部落經濟。