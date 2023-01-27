谷關七雄「山域事故多」　林務局提醒春節登山「做4樣功課」

▲谷關七雄山域事故頻傳，林務局提醒山友小心安全。（圖／林務局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年農曆春節假期長達10天，不少民眾會安排登場行程，位於台中谷關地區的八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，號稱「谷關七雄」是中部地區熱門的登山景點，也是山域事故熱點，搜救單位經常接獲迷途、失聯、未攜帶燈具、疲勞等求援案件。農委會林務局提醒山友，登山前要做好4樣功課。

戶外安全推廣協會分析，2017年至2021年台中市山域事故共計351件，其中高山佔124件，中級山佔227件，而位於谷關七雄的唐麻丹山登山步道（蝴蝶谷瀑布）、波津加登山步道（捎來步道）、東卯山（德芙蘭步道、屋東縱走）分別高達35件、30件與28件。顯見較易親近的中級山步道，登山者反而容易輕忽潛在的風險，沒有事先做好準備，事故率也較為頻繁。

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林務局指出，谷關七雄山域事故的主要風險有四，包括「步道距離長，來回至少8小時」、「爬升落差大，容易錯估體能」、「部份路段無訊號，難以查詢路線」、「路線交錯複雜，容易迷途」等。

林務局進一步分析，從類型來看，「迷途、失聯」案件佔台中市中級山山域事故近5成，山域事故多半分佈於接近登山口的範圍，其次為接近三角點（山頂）與岔路附近；而唐麻丹往蝴蝶谷瀑布的岔路，東卯山2k與5k往德芙蘭步道的岔路，亦經常有登山者誤入而發生迷途事故，更是事故熱點中的熱點。

林務局提醒山友，登山前熟練「四個功課」，包括「事先做好行程規劃，不越級打怪」、「預先下載離線地圖與GPX軌跡」、「裝備齊全莫忘頭燈、哨子、行動電源」、「選擇合適留守人並告知登山行程」等，行進中切記動態評估風險並具備隨時撤退的勇氣。

▲▼林務局提醒山友春節登山小心安全。（圖／林務局提供）

