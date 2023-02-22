農航所航遙測新機亮相　地面15公分事物可入鏡

記者楊惠琪／台北報導

農委會農林航空測量所今（22日）舉行記者會宣布引進兩架新國家航遙測飛機King Air 360ER，將提供國土規劃與監測、農林經營、災害防救與學術領域等多元應用，預估未來每年至少可以拍攝全台灣一次15公分地面解析度的影像，是國內航遙測任務新的里程碑。

▲農航所引進新型國家航遙測飛機 。（圖／林務局農航所提供）

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農航所所長吳淑華表示，農航所原本用於配合航攝作業的航遙測飛機，僅剩一架且機齡已經超過40年，基於航攝品質、飛安及維護成本考量，因此推動國家航遙測飛機更新事宜，這次購入2 架新航遙測飛機，每架3.3億元，飛航高度可達3萬5千英呎，飛航距離延伸至2600海浬，可涵蓋至東沙群島等地。

吳淑華說，農航所的航攝數位相機屬於框幅式影像，過去舊的飛機，因為機齡高，且只有一架飛機，受限於妥善率，要利用影像拼出完整的台灣，得花上3、4年時間，新機型則僅需要一年時間，且照片的解析度，在3萬5千英尺拍攝時，可辨識出地面約15公分大小的事物，舊機型則是僅能辨識出約25公分的事物，相較於google map的一公尺解析度，新的航攝數位相機解析度相當高。

▲林務局農航所舉行新機交機記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

林務局長林華慶表示，農航所一直是國內政府機構的神秘單位，但卻扮演重要角色，像是國土測繪、防災救難等，曾在莫拉克風災期間，提供國土受創的航空照，甚至是住家違建爭議的鑑定，農航所也可以提供最客觀、權威的鑑定證據，這次兩架新機加入航遙測任務，可以提供更多元的服務。

林華慶說，原本農航所飛機只有一架，且機齡已40多年，妥善率相當差，每年都會發生幾件飛安事件，包含飛機重落地、鼻輪折損等，甚至有一次嚴重到同仁受到輕微受傷，更重要的是心理創傷，因為還要再上機出任務，這次換新機的想法，採用融資租賃的方式，引進2架新機，也給同仁好的工作環境，這是金錢無法衡量的。

農航所是國內獨一無二的航測單位，早在民國43年就開始執行航測製圖及農林資源航遙測調查業務，提供全台各地景地貌航拍服務，作為農業生產、森林經營、國土規劃、學術研究、資源開發等調查用途，提供各級政府機關、公司行號及一般民眾廣泛使用。





▲農航所航遙測飛機執行國土測繪拍攝任務。（圖／翻攝農航所臉書）