聯手迪士尼！澎湖花火節今年4場焰火試放暖場　離島也看得到

▲澎湖國際海上花火節今年規畫4場暖場活動，並將在離島試放焰火。（圖／澎湖縣政府旅遊處提供）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣政府日前公布2023年花火節與國際知名品牌迪士尼合作，以迪士尼百年慶典為主題，規劃自4月20日至6月29日每周一、四晚間21時於觀音亭園區施放煙火10分鐘及700台無人機展演，開閉幕場並加碼以900台無人機演出，為提前宣傳行銷，澎湖縣政府今年首度規劃花火節試放暖場，訂於4月13日晚間20時於觀音亭園區舉辦，另公布離島場日期為5月12日(星期五)吉貝場、5月24日(星期三)七美場及6月10日(星期六)望安場。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節規劃離島場次將以結合地方特色為主題，並考量地形限制規劃合適的煙火施放效果及無人機展演內容，每場次預計規劃舞台演出並於晚間20時施放10分鐘煙火，打造離島元素的特色場次，期盼將遊客人潮及觀光效益注入離島。

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此外，今年花火節首度辦理試放場次，期望藉此分流人群，讓提早來澎湖的民眾也能欣賞美麗的虹橋花火，花火節試放場次訂於4月13日晚間20時在觀音亭園區施放10分鐘煙火，並搭配200台無人機試演出。

同時因應大型活動緊急狀況，澎湖縣政府也於觀音亭園區規劃了5條緊急疏散路線，分別於觀音亭園區拱門斜坡、籃球場階梯、救國團青年中心旁路口、第一賓館旁路口及澎湖海事水產學校旁，澎湖縣政府呼籲民眾事先參考各疏散路線相對位置，倘若發生緊急疏散時，也請配合現場工作人員、警消引導疏散，並留動線給消防車、救護車進出使用。

花火節除了現場觀賞的臨場感和震撼感，近年來除觀音亭園區外，許多遊客搭船在海上觀賞，縣府也推薦其他觀賞點，例如金龜頭、馬公第一漁港或第三漁港、案山漁港、重光海堤等，熱愛攝影的民眾也可以到西嶼赤馬安檢站、東衛水庫、風櫃蛇頭山等較遠的地點拍攝不同角度的花火，更多活動訊息請上澎湖國際海上花火節粉絲專頁https://www.facebook.com/phfireworks或澎湖Travel網站。