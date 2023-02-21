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騙少女交往索露點照　電腦竟藏2千部鹹濕片！噁男再押2月

▲澎湖蔣姓男子跟小妹妹要清涼照，延押2月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲澎湖蔣男透過網路跟少女要清涼照，延押2月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

一名23歲蔣姓男子，在網路以交友為由，陸續跟小妹妹要清涼露點照，對方若不從再恐嚇要脅就範，去年底檢警前往搜索在其電腦內找到3萬多張不雅照及2千多部鹹濕影片，已知有9人受害，地院依違反兒童及少年性剝削防制條例將他羈押，今年2月羈押期滿，法官認為他犯罪嫌疑重大，裁定自3月1日起延長羈押2月。

蔣男為澎湖人，於2021、2022年間，在網路用暱稱交友，讓小女生信以為真，再進一步以交換清涼照為由交往，不雅照得手後，再以脅迫方式索討圖影，去年12月警檢在其澎湖家中將他拘提到案，並從他電腦檔案中，找到3萬多張不雅照及2千多部影片，地院認為被告「有多次犯行，扣案的猥褻影片及圖片眾多，有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押之必要，應予羈押」。

蔣男不服被羈押理由，提出準抗告，聲明中指出，他並無逃亡或有事實足認為有逃亡之虞，並認為犯罪時間為2021年7月下旬、2022年5月29日至6月1日，二者時間距離一年、難認有「反覆」事實，再者其行為都是先製造猥褻圖片或影片，並非單獨實施恐嚇行為，反而以恐嚇危害安全而預防性羈押，這不合理。

彰化地院表示，依據起訴書記載，被害人達9人，此部分罪責極重，且警方陸續清查中，看不出來聲請人蔣男有積極面對、深刻反省之意，至於反覆實施同一犯罪之虞部分，蔣男涉嫌以脅迫之方式使未滿18歲之人製造猥褻行為電子訊號，且另有恐嚇危害安全之犯行，從上開具體情狀看來，已經認定行為人長期透過此種方式遂行其犯罪，有事實足認其有反覆實施刑法第305條恐嚇危害安全罪之虞，原處分對此部分之認定，亦無違誤，駁回蔣男抗告聲請。

全案經彰化地院開庭審理訊問後，認蔣男犯嫌仍屬重大，認為有繼續羈押之必要，自112年3月1日起延長羈押2月。

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