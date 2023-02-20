高手在民間！路邊驚見「拼圖水管門」　他驚嘆：有創意

記者黃翊婷／綜合報導

高手在民間！一名網友19日分享一張照片，只見在一間洗衣店旁邊，有一處類似出入口的地方，使用的大門不是常見的金屬材質，而是用塑膠水管拼出來的，讓他忍不住驚呼真的很有創意。

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，「用塑膠水管做的柵門（柵欄的門），感覺很有創意。」而在附上的照片中，只見照片左側是洗衣店的廣告，中間似乎是一處出入口，再仔細一看，出入口的大門竟然是用塑膠水管拼出來的。

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文章公開之後掀起網友留言熱議，大家紛紛表示，「這也不便宜」、「搞剛（台語，費工的意思）」、「當鐵工沒時間，水電有空時」、「1寸三通80個，彎頭6個，管夾4個」、「被偷怕了吧」、「防君子不防小人」、「很耐撞，又安全，厚管要撞斷不容易」；但也有網友認為，塑膠水管做的門在太陽底下曬久了就會慢慢脆化，而且如果有心人士硬要闖入，一把水管剪刀或鋸子其實就能輕鬆破壞。

還有不少眼尖網友認出照片地點，應該是位於新北市新店區安忠路上。實際使用Google街景服務功能查詢，早在2009年3月就能從街景圖上看到「水管大門」，外表也與現在的模樣沒有太大差異。

▼2009年3月的Google街景畫面。（圖／翻攝自Google地圖）