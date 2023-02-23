3800億普發完6000剩下怎運用？　三大主軸編列情形一次看

▲全民普發6000元，政院3800億特別預算通過。（示意圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

行政院23日拍板「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，該案編列3800億元，各界關注的「普發6000元」共1417億元，另挹注勞健保及台電1000億元，強化經濟及社會韌性則有1370億元，還有13億的預備金。

普發現金的部分，全民發放6000元現金，共1413億元，至於交易手續費及ATM設機行變更設計費、網路服務則佔4億元，為理全民共享經濟成果普發現金所需經費。

挹注勞健保及台電則編列1000億元，其中，撥補台電500億元，撥補勞保300億元，撥補健保200億元。

至於強化經濟及社會韌性，共編列8項預算，包括減輕居住負擔及提高居住品質165億元、擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔221億元、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務103億元、推動產業及中小企業升級轉型317億元、加速擴大吸引國際觀光客53億元、強化農業基礎設施，照顧農漁民權益268億元、減輕就學貸款人之負擔220億元、擴大藝文消費及振興藝文產業23億元。

▲行政院拍板3800億疫後特別預算案。（圖／行政院提供）