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溫暖照顧、堅韌復原　鄭文燦：3800億預算盡可能把照顧擴大

▲行政院副院長鄭文燦、院長陳建仁出席疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院副院長鄭文燦、院長陳建仁出席疫後特別預算記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會23日通過主計總處提報的3800億「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，送請立法院審議。副院長鄭文燦在會後記者會說，這次預算目標就是「溫暖的照顧、堅韌的復原」，讓台灣在復原的道路上可以走得更平穩、更有力量，各部會的預算都近期可能在有限預算哩，盡可能把照顧擴大。

鄭文燦說，這次3800億預算4大目標，濃縮起來就是「溫暖的照顧、堅韌的復原」，希望能在疫後，台灣在復原的道路上可以走得更平穩、更有力量。

鄭文燦說明，3800億中，有1000億挹注在勞健保、台電；其中，勞保基金部分挹注300億，加上年度預算450億，從2020年開始，蔡總統指示用政府基金撥補的方式，讓勞保可以永續，至今已挹注1470億，未來對勞保財務的穩健會持續這樣的立場。

健保挹注200億，可以適時彌補健保的缺口。台電挹注500億，年度預算是1500億的挹注，台電的虧損是比這個大，讓油價電價在一個合理範圍內，也是希望能平穩物價，這政策對疫後復原是有幫助的。

至於軍公教退撫基金，事實上地方跟中央也依法把18%的差額挹注到基金，也超過1000億以上，未來也是為陸續挹注，雖然沒有呈現在特別預算，但政府也很重視。

鄭文燦說，普發現金6000元部分有1417億，希望今天院會通過預算後，在立法院能趕快審、趕快發，溫暖的錢可以讓大家趕快使用。也會準備多元的發放方式，讓大家方便領，積極在2月完成系統開發、3月完成測試，「針對發6000元現金的部分已經ready了」。

鄭文燦表示，1370億經濟社會韌性預算，每一個政策都希望能夠讓人民有感，因為預算限制，盡可能把照顧範圍擴大，像中低收入戶等弱勢家庭的津貼提高，會有100萬人受惠。國民年金補助50%一年期，預估有137萬人受惠。中低薪房貸利息補貼，預估55萬人受惠，內政部、財政部與金管會等，針對住宅政策將來也會有完整說明，不是只限定在房貸利息補貼。

鄭文燦說，學貸的補貼部分，預估會有55萬學子、畢業青年受惠。文化成年禮、藝文振興，18到21歲，預估也會超過70到80萬人受惠。以北北基桃通勤族負擔降低，擴大公共運輸，預估北北20萬人、桃園基隆超過18萬人受惠。

最後，鄭文燦表示，各部會的預算都近期可能在有限預算哩，盡可能把照顧擴大。還有年度預算、其他政策，會合併使用，務必要使疫情後的這一年，充分得到復原的動力，希望達成預算的目標。

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