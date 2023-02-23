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中國若供應俄羅斯武器恐改變戰局？　關鍵效應一次看

▲▼普丁,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國不斷示警，中國考慮提供「致命性武器」給俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國稱中國正考慮提供俄羅斯致命武器來攻打烏克蘭，北京迅速駁斥。但專家表示，美方說法有其可信度，且若成真將令俄烏戰爭形勢起重大變化。關鍵疑慮為何？又有哪些背後意義？

●美國有何根據？
法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日表示，「根據我方掌握資訊」，中國正在考慮提供俄羅斯「致命支援」。儘管他未提供相關證據，但這符合華府先前模式，也就是先發制人釋出敏感資訊，來破壞莫斯科的作戰計畫。

澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）東亞事務高級研究員馬利德（Richard McGregor）表示：「布林肯先生選擇將他的疑慮公開，這麼做暗示美國掌握可靠情報。」

北京並未直接評論是否與莫斯科有任何閉門商議，僅指控華府「散播虛假信息」及「甩鍋推責」。

●華府為何擔憂？
一些專家認為，即將滿一週年的俄烏戰爭正處於轉折點。隨著冬季正要結束、進入春季，莫斯科與基輔都大聲疾呼更多資源，準備在季節交替時節取得決定性進展。

澳洲退役陸軍少將、戰略家萊恩（Mick Ryan）告訴法新社，在這樣的背景下，中國若提供武器給俄羅斯，會「讓形勢有重大改變」。

他指出，「這是一場工業體系戰爭，俄羅斯目前輸給西方。但如果中國加入（俄國行列），則烏克蘭至今受惠於西方產業能力而享有的任何優勢，將立刻消失」。

萊恩表示，中國的「軍火將讓烏克蘭人的日子非常難過。無論是它的火砲彈藥、它的精準軍火或俄羅斯正在消耗殆盡的遠程打擊武器」。

●中國為何會介入？
中國軍事評論家宋忠平堅稱，中國不會提供俄羅斯武器，且早在俄烏戰爭爆發前，莫斯科與北京之間的政治、貿易及軍事合作已經加深，並且會繼續下去。

他表示：「中國將不會聽從美國的要求。中國將依據國家意志及自身安全考量，來強化與俄羅斯的合作。」

但許多專家相信，有一場更大規模的角力正在上演，俄烏戰爭成為類似冷戰時期的代理人衝突。

澳洲科廷大學（Curtin University）安全與戰略研究教授穆拉維耶夫（Alexey Muraviev）說：「對於國際安全環境與世界秩序而言，俄烏戰爭是緊要關頭。」

他表示，中國若決定輸出武器給俄羅斯，會是邁出「巨大一步」，恐怕會招致西方制裁，並且將北京與華府間僅剩的橋梁燒毀，同時毀掉與歐洲的關係。

然而，穆拉維耶夫認為，中國擔憂俄羅斯戰敗的程度不亞於上述情況。

他說：「俄羅斯若在政治上或軍事上輸給烏克蘭，中國將變得孤立無援。在支持中國的國家當中，俄羅斯是唯一大國。」

反之，若俄羅斯戰勝，「將令美國遭受戰略挫敗」，有助讓中國國家主席習近平宣稱西方正在走下坡的說法死灰復燃。先前因俄羅斯在烏克蘭戰場上的表現不佳，導致這類說法受挫。

穆拉維耶夫表示：「俄羅斯未能在去年贏得勝利，有點讓中國被澆了冷水。他們便開始重新評估自身進行類似對抗的能力。」

「俄烏戰爭顯示，就算你有華麗的閱兵、耀眼的大規模軍演，但你的軍隊能否勝任任務，還是要在戰場上才能實測。」

穆拉維耶夫相信，對於俄烏戰爭，中國可能會努力在風險與報酬之間謹慎求取平衡，例如透過國家控制的企業或北韓來供應俄羅斯武器，或是供應給俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），而非給俄國正規軍。

「我想他們的做法將偏向偷偷來。」

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