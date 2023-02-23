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大陸 大陸焦點 特派現場

救經濟賣房再出招！陸農行擬推「連心貸」　男女朋友共背貸款

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲陸農行推「連心貸」刺激民眾賣房。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

為了多賣房救經濟，繼南寧推出延長繳款年齡期限的「百歲貸」之後，大陸再出現以未婚男女朋友作為共同還款人的「連心貸」。近日，大陸農行被曝針對雄安購房者推出商業貸款產品「連心貸」，已有員工看到相關文件，但目前尚未出台具體操作細則。

據《第一財經》報導，農業銀行客服工作人員表示，確實有該產品。不過，連心貸是以未婚男女朋友作為共同還款人，容易引起顧慮，有許多網友質疑，包括「如何界定男女朋友？」、「萬一分手了怎麼辦？」、「離婚前後的連心貸要如何劃分？」等。

對於連心貸，易居研究院研究總監嚴躍進表示，這件事情值得肯定的是，這代表各地商業銀行針對目前房地產市場的交易行情落實了寬鬆的貸款政策。

不過，嚴躍進認為，房貸產品需要創新，但創新需要有最基本的原則和前提，即相關產品可以覆蓋盡可能多的用戶。類似「百歲貸」和「連心貸」，可能也有部分購房者有需求，那完全可以按照特批的方式操作，沒必要形成專門的一類貸款產品，否則反而會擠壓其他一些合理的房貸需求。

對於如何界定未婚男女朋友關係？上述農行客服工作人員表示，需要男女雙方提供未婚書面聲明和戀人關係書面聲明，銀行需要留檔，具體需要諮詢當地辦理網點。

大陸銀行界在2014年便有針對連心貸的討論，農行官網在2014年7月曾刊出文章介紹，「連心貸」指為明確婚前財產歸屬或增強還款能力，未婚男女朋友作為共有權人，由雙方或者一方向農業銀行申請的個人住房貸款。而申請「連心貸」的房屋買賣合同中登載的買受人應為男女雙方，所購住房應歸屬雙方共有，既可由男女雙方作為共同借款人申請貸款，也可由一方單獨申請貸款。

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