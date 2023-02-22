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LINE隱藏版「備份秘招」來了！雙重保留聊天記錄　2圖全看懂

▲LINE官方公布2招「隱藏版的備份方法」。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

▲LINE官方公布2招「隱藏版的備份方法」。（圖／翻攝自LINE官方部落格，下同）

記者閔文昱／綜合報導

LINE的功能很齊全，不論是聯繫情感或交辦公事都很方便，但也因此每當有重要對話紀錄遺失時，總會讓人苦惱不已。對此，LINE官方也公布除原備份功能外，另外2招「隱藏版的備份方法」，讓用戶有備無患。

一、傳送聊天記錄

這是針對單一聊天室的聊天記錄手動匯出功能，如果您特別想儲存與某個朋友或群組的 LINE 對話訊息，即可用此功能下載該聊天室的所有聊天紀錄喔！

路徑：欲備份的聊天室右上角的「 ≡ 」>其他設定>傳送聊天記錄

▲LINE官方公布2招「隱藏版的備份方法」。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

二、長截圖快速擷取對話

如果只需要進行小篇幅的對話進行重點備份，推薦使用「長截圖」功能，只要長按您想截圖的文字或圖片對話框，選擇「截圖」，也可以迅速完成您的需求，如果需隱匿個資，也可以使用「匿名處理」功能，一鍵搞定！

▲LINE官方公布2招「隱藏版的備份方法」。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

事實上，LINE官方過去也有推出「備份啟用碼」，有兩個主要功用，首先能在手機遺失或故障時，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄、其次，在跨系統換機時，可在新手機上復原最近14天的聊天記錄。

設定步驟方面，iOS用戶先到LINE主頁「設定」，找到備份聊天記錄，建立備份啟用碼並備份聊天記錄，而後設定備份啟用碼；Android用戶則是到LINE主頁「設定」找到備份及還原聊天記錄，建立備份啟用碼並備份聊天記錄，設定備份啟用碼。若設定「備份啟用碼」後，若不小心遺忘這組6位數字，在原手機還可登入使用時，用戶可以自行重新設定。

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