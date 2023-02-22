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鐵飯碗末班車！台鐵6月特考招687人　末代公務員「起薪39K~49K」

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今年6月將舉辦最後一次鐵路特考，初步第一階段釋出687名缺額。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年1月將掛牌公司化，未來招募人員將不具公務人員資格，今年6月舉辦「特考末班車」，初步釋出687名暫定名額，後續還將增額錄取，3月6日起開放報名，由於台鐵今年「加薪」增2千到3千元留才津貼，讓台鐵起薪調高至3.9萬到4.9萬元不等，錄取者將是最後一批具公務員資格的台鐵員工。

台鐵明(113)年正式公司化，轉型國營事業單位，明年1月過後招募人員將不再具有公務員資格，台鐵也趕在公司化前大舉招兵買馬，預計今年6月10日、11日舉辦最後一次鐵路特考，3月6日到15日開放報名，該批錄取者將是台鐵末代具公務員資格新進員工。

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台鐵人事室主任吳俊霖表示，今年6月舉辦最後一次鐵路特考，初步暫定續用名額為687人，不過後續仍會有另一波增列名額，放榜前還會有增額錄取名額，由於是最後一次特考，各單位踴躍提缺額，去年第一階段加上增額錄取共649人，今年光第一階段暫定就有687人，後續錄取名額會更多。

由於台鐵今年起加薪，除司機員每月增加3千元留才津貼外，其他員工每月增加2千元，今年特考錄取新人也將跟著全面加薪，佐級起薪為3萬9320元、員級起薪為4萬1730元、高員級起薪4萬9730元，其中佐級和員級待遇比普考公務員起薪高外，上列薪資皆不含營運獎金、加班費、夜勤勤務津貼、安全獎金等。

吳俊霖指出，今年特考錄取的員工都將具有公務人員任用資格，因透過國家考試身分受到保障，未來公司化後，仍可選擇保留公務人員資格到退休，未來可跟著公部門整體調薪外，公務人員資格的考成獎金和津貼也都有保障，明年公司化後招募的則是不具公務人員身分的從業人員。

由於是鐵路特考末班車，台鐵表示，預期對鐵路有熱情且本來就鎖定要進入台鐵的民眾，將會把握最後特考機會報考，不排除報考人數可能會較多。

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