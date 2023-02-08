全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

▲成人罹患病毒型腸胃炎，病程2-3天。（示意圖／記者謝婷婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，這波「病毒型腸胃炎」快速在家庭內、幼兒園、校園間傳播，許多時候是全家一起到急診看病。他提醒，乾式洗手液或酒精無法殺死腸胃炎病毒，只能依靠仔細洗手沖刷掉病毒顆粒。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，7日白班，一度兒童急診留觀區佔床率100%，所有留觀吊點滴的孩子，診斷100%是病毒型腸胃炎，症狀100%包含嘔吐，留觀時間100%超過6小時。

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謝宗學說，春節假期後的第二周（2/6）開始，兒童急診主流疾病趨勢很明顯，就是以嚴重嘔吐症狀為主的病毒型腸胃炎，有時合併腹痛、腹瀉或發燒，嚴重時可能演變成脫水或低血糖。

▼謝宗學提醒，乾式洗手液或酒精無法殺死腸胃炎病毒，只能依靠仔細洗手沖刷掉病毒顆粒。（示意圖／記者周宸亘攝）



謝宗學提到，許多時候是全家一起到急診看病，爸爸、媽媽掛成人急診，小孩掛兒童急診，共通點都是有顯著腸胃道症狀，身體不舒服到需要尋求醫療協助。

謝宗學解釋，病毒型腸胃炎主要以糞口傳播，染病者的嘔吐物和糞便都存在大量病毒顆粒，偏偏只要些微病毒量就能讓健康的人生病；乾式洗手液或酒精無法殺死腸胃炎病毒，只能依靠仔細洗手沖刷掉病毒顆粒，和盡量用餐具吃東西，才能降低被感染的機率，環境則需要用漂白水清理和消毒。

謝宗學提醒，這波病毒型腸胃炎快速在家庭內、幼兒園、校園間傳播，成人2-3天病程，兒童3-7天的病程，雖然症狀還得快也去得快，但發病時極度不舒服，很容易短暫失去上班能力或就學能力，造成公司或家庭運作困難，個人手部清潔和飲食衛生，需要特別注意。