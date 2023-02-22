成全台首家！一開班就秒殺...東海大學推馬術課搶親子商機

▲東海表示，目前將先開放週五及週六開體驗課程，體驗課程初期先以「親馬」教育為主。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

設有乳牛農牧場台中市東海大學近來發展斜槓，學校擴大農牧場功能引進馬匹，在校園增設跑道與馬廄，成立「東海馬場」，成為國內第一所擁有校內馬場與牧場的大學，校方成立學生馬術社團、東大附小體育課列體驗課程外，寒假就曾對外開班兒童馬術課試水溫，結果全部秒殺，校方信心大增，宣布將開放民眾體驗「親馬」教育。

▲一開班就秒殺！東海大學推馬術課搶親子商機成全台首家。（圖／記者游瓊華攝）



兼任東海大學推廣部主任的創意設計暨藝術學院院長許和捷指出，因馬匹數量有限，目前將先開放週五及週六開體驗課程，體驗課程初期先以「親馬」教育為主，初估每小時收費1千元左右。

許和捷表示，東海有畜產及生物科技系，課程有「馬學」，以往因校園無自有馬場，「馬學」課學生均須到校外馬場實習，目前東海馬場已設有跑道與馬廄，並自台中神岡引進3匹大馬、7匹小馬及專業訓練師資，可作教學與實習用途；此外，去年校內也成立學生馬術社團，透過課程教導學生認識馬匹、照顧馬匹及領馬甚至騎馬等知識，馬場正式成立，校內也多了相關照顧生力軍。

許和捷指出，除東大生有機會體驗外，另目前東大附小體育課均安排馬匹體驗課程，教學童認識馬匹；因大學部學生為數頗眾，未來是否納入大學部的體育課程，學校還須評估。