60年來第一次！台中打卡熱點東海路思義教堂　即日起休館1年

▲觀光客注意！台中超美東海路思義教堂，即日起休館1年。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

要來台中旅遊的民眾要特別注意了！有60年歷史、拍照打卡熱點東海大學路思義大教堂即日起封館一年，校方表示，路思義教堂自1963年落成奉獻至今，已有60年歷史，在長期使用下，出現漏水、鋼窗鏽蝕、外牆破損、機電設備老舊等問題。今年由校方向文化部申請，核定3400萬元的修復補助經費，將展開為期一年的休館修復工程。

路思義教堂是美國《時代雜誌》、《生活》雜誌創辦人亨利‧路思義，為了宣揚福音並紀念其父親，亨利‧溫特斯‧路思義宣教士，一身投入基督大學教育所捐款興建，由建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，於1963年11月2日完工至今，已滿60週年。

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▲路思義教堂即日起進行修復，將閉館一年，不對外開放。（圖／記者游瓊華翻攝）



在教堂50週年時，曾獲得美國蓋提基金會選為20世紀最值得保存的現代建築之一；2019年升格為國定古蹟，成為台灣二次大戰後，第一棟被指定為國定古蹟的現代主義建築。

文化部文化資產局局長陳濟民說，路思義教堂在空間體驗、結構系統、材質美感，融合傳統與現代的建築美學及設計思維，具備現代建築的典範性和價值。這次文化資產局補助比例95%，補助款為3230萬元，將針對內部漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損及內部機電設備進行修復。