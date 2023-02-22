記者游瓊華／台中報導

台中市大里區頭汴坑溪又傳出成群死魚，市議員江和樹質疑，死魚都在假日之後發生，而且都集中在下游，根本是有人偷排廢水。對此環保局表示，昨（21）日下午接獲通報後，隨即派員前往勘查，經查上游立仁橋水門生活污水注入處，水位較淺，初驗溶氧量低，但也不排除附近工業污染源影響，稽查人員已採水樣送驗，進一步釐清水質狀況。

▲頭汴坑溪飄腥臭成群死魚浮水面，民代質疑工廠偷放廢水。（圖／市議員江和樹提供）



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環保局提到，環保局於今年2月10日發現立元路一側攔截繩有近百隻腐爛魚體，立即通報農田水利署台中管理處清除魚屍，並於隔日清除改善完畢，稽查人員初步研判，因生活污水富含有機營養物質，造成魚群大量聚集，易加速河段溶氧耗竭造成魚群死亡，實際死亡原因仍待進一步釐清，環保局不排除附近工業污染源影響，將加強稽查管制工作，若查獲不法排放廢水情事，將依法嚴懲。

環保局補充，依交通部中央氣象局雨量資料顯示，枯水期為10月至次年4月，降雨集中在5月至9月，枯水期長達7個月，台中市大里溪經過的新仁橋、立仁橋為基流量不足河段，魚類生存條件較不佳，環保局也已通知河川管理單位加強巡查，如有死魚儘速清理，同時持續監測水質情形及查察管制污染來源，避免枯水期水質惡化。