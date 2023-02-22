快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市新店區今(22日)早上7時56分傳出一起離奇車禍，64歲的朱姓女子當時搭乘909號新店客運公車到中華路，下車後穿越馬路時，遭到22歲的陳男騎乘YouBike 2.0腳踏車撞上，朱女當場倒地、頭部重創，經送到新店慈濟醫院搶救後，目前昏迷指數僅有3。警方初步調查，陳男酒測值為0，詳細肇因還有待調查釐清。

▲新店女過馬路，遭YouBike撞倒，昏迷指數3。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼朱女遭撞倒後頭部重創，地面留下大灘血跡。（圖經變色處理／記者陳雕文翻攝）