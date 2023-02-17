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腥夫買春「回報床戰過程」！人妻抓包崩潰　內行見1點：他是慣犯了

▲左姓男子2019年與友人在桃園虎頭山看夜景，事後藉故請其中1女子投宿摩鐵，趁其洗澡時硬闖浴室襲胸摸背，後來還全裸欲硬上遭拒挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

信任變成背叛的工具？一名人妻透露，老公近來和同事出去玩，因為她信任對方，所以沒有過問行程，沒想到意外發現對方其實是去嫖妓，還在LINE群組回報過程，她看了當場崩潰，但事後看到老公下跪，還是決定原諒了。結果文章一出，多數人都要求千萬別原諒，還有內行人指出「妳老公是慣犯了」。

原PO在Dcard發文表示，最近老公和同事一起出遊2天1夜，因為2人都很信任彼此，所以她沒有反對，也不會過問行蹤或是打電話查勤，未料這次卻出事了。她透露老公電腦裡的LINE一直都是登入的，她當晚一時好奇就打開來看，沒想到發現裡面竟有18禁群組，而老公當下剛好在回報自己的約砲過程，「我雙手發抖、心跳加速…不能呼吸，突然覺得這是不是我認識的他，覺得很可怕」。

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原PO透露，事後她向老公攤牌，對方一回到家就馬上跪著哭泣，並請求她的原諒，還解釋是因為同事一直逼迫、狂盧，才會跟著一起去。她表示當下聽到那些話就心軟原諒，但現在心中感覺萬般痛苦，這件事每天都在折磨她。可是2人現在才結婚1年多，她依舊深愛著對方，不知道該怎麼撫平內心的傷，只好PO文請求眾人給出意見。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少人看到後紛紛表示，「（如果是）我也會很難過，難過的不是嫖妓，而是過往的信任一夕間毀了」、「也太噁了吧，要原諒什麼」、「如果要原諒，一定要他給予實際的行動，不要下跪道歉就原諒了，那個根本不會痛沒有成本，下次再下跪就好」、「失去的信任回不去了，也不存在原諒一說，建議妳要開始管錢，這樣做雖然感情不會回來，也不會使妳心裡更好受，但是可以保妳要離開的時候有錢可以用」、「是慣犯了！連群組都有了~還有什麼好說的！就是看準妳不會主動查勤，同事們才安心上傳LINE」。

也有人勸說，「不要原諒了，沒有孩子就快離開，萬一懷孕了，要離開爛人還要顧慮一堆」、「沒有小孩真的不用原諒，快逃，他只會越藏越好而已」、「現在絕對不要生小孩」、「還沒有小孩前發現是一件幸運的事，沒有信任之後，生活都疑神疑鬼，自己也不好受，趁現在趕快離開吧」、「沒小孩就離婚吧，才新婚就亂來，之後有小孩或者結婚久了、沒新鮮感了，更有藉口亂搞，不要給他機會再次傷害妳」。

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