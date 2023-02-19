陸配國道上演危險「雙重人格」　高雄男求離婚卻敗訴

▲吳男的中國籍妻子在國道上突然出現令人不解的行徑。（資料示意圖／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合報導

高雄吳姓男子多年前赴中國相親後，將陸配娶回台灣並共同育有2子，但發現妻子出現精神問題後，便搬到外縣市專心經營公司，之後以雙方價值觀差異與妻子行為異常為由訴請離婚，更懷疑妻子患有雙重人格。不過高等法院高雄分院法官認為，吳男長期不在家，對婚姻破裂責任更重，依法駁回離婚訴求。

判決書指出，吳男與來自中國海南島的陸配於2002年3月結婚，育有2名未成年子女，原先同住在高雄住所，之後吳男成立公司長時間居住外縣市，到後來除了每月固定匯款生活費外，已沒什麼聯繫和互動，因此以雙方價值觀差異、妻子行事難以理解，導致長期無法溝通，已無從繼續婚姻為由訴請離婚。

女兒證稱，父親搬出去的原因確實與母親行事作風讓人難以理解，導致雙方無法溝通有關。她說母親有次到學校，卻什麼都沒做只是站在那邊，另一次是母親和弟弟在用電腦時，母親突然從床上站起來問「剛剛怎麼了」。她認為母親有另一個人格，因為母親個性落差會非常大，「原本溫柔的人突然變成兇巴巴的人」。

還有一次，吳家全家出遊在高速公路上，女兒把喝完的塑膠瓶拿給母親，她卻突然搖下車窗要把瓶子丟出去，父親見狀阻止並把車窗搖上，但母親堅持搖下車窗扔掉塑膠瓶，事後雙方大聲吵架。另外還有母親疑似剪鄰居電線甚至打人巴掌的情況。

根據兒女說法，父母婚後家事都由母親負責，父親負責賺錢支付家庭所有費用。

陸配則反駁，丈夫因工作關係往返台南、高雄兩地，2013年間她生病後雙方發生爭執，從此沒有性生活，丈夫也很少回家，只透過社群軟體聯繫，她由於不想看見家庭破碎，所以不願意離婚。

對此，法官認為女兒所述情節都屬於日常家庭生活的瑣事，以及與鄰居相處不佳等問題，雖然陸配行為有些異於常人，但情節並非重大或達成無法共同經營婚姻生活的程度。反觀吳男為滿足延續家族的期望，透過婚姻仲介成婚，兩造感情基礎本就薄弱，加上生長環境與背景差異，妻子獨自從海南島遠嫁高雄，進入一個完全陌生的環境，必須克服的問題本就多，難免無法融入或適應，婚姻生活發生摩擦並非不可想見。

法官接著指出，夫妻雙方情況還有機會互相調整、尊重與忍讓，進而取得共識，這都有賴「溝通」，雙方應將自己真實想法告訴對方，並傾聽對方的想法，逐漸建立相濡以沫的默契。

最後，法官認為兩造從2013年間開始感情生變，吳男2016年起就不再回家居住，徒有夫妻之名而無夫妻之實已經6年之久，但吳男選擇分居的理由「不正當」，離家6年對婚姻出現破綻的責任較高，加上妻子不曾放棄家庭責任，因此判處吳男敗訴，不得離婚。