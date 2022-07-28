人夫外遇生子瞞10年　心軟友見1幕倒戈正宮！小三下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

高雄人夫阿明（化名）10年前外遇卡拉OK店的女店員小鳳（化名），並生下一名孩子，後來他因為中風，請友人A代為探望，對方看到孩子一個人過馬路去買早餐，心生憐憫，於是向正宮坦白此事，沒想到卻演變成大亂鬥。高雄高分院經審理後，認定小鳳確實有侵害配偶權的行為，最終判她應賠償60萬元，全案確定。

▲阿明與小鳳生下一名孩子，並隱瞞這段外遇史整整10年。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關）

阿明的妻子在判決書中主張，和丈夫婚後育有兩名子女（現皆已成年），小鳳也知道這件事，卻還是從2010年起與丈夫交往，期間多次發生性行為，還因此懷孕生下一名小孩；去年3月丈夫中風住院，私下委託友人A去探望孩子，友人A見小孩沒有受到良好照顧，心生憐憫，才在同年7月向她全盤托出，讓她大受打擊，因此決定向小鳳提告求償70萬元。

小鳳則辯稱，和阿明是在卡拉OK店認識，對方是股東，還聲稱自己未婚並展開追求，兩人交往2年後生下一名孩子，她催促對方辦理孩子的戶籍登記，卻遭到多次拒絕，後來才知道「男友」已經是別人的丈夫，當下立刻提出分手，孩子也由她獨自扶養，這10年來雙方感情淡薄，根本沒有實質的夫妻生活，況且阿明的妻子直到去年7月才提告，早就已經超過侵權行為損害賠償請求權的時效。

不過，小鳳的說法被阿明打臉，阿明證稱，自己不是卡拉OK店的股東，小鳳在交往前就知道他已婚的身分，「我有告訴她，並沒有欺瞞，她知道後仍繼續與我交往」，孩子出生之後雖然比較少見面，但他還是會去探望，直到中風住院才沒有再去。

▲友人A不捨孩子無人照顧，這才決定向阿明的妻子坦白。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

友人A也表示，早先便知道阿明和小鳳在交往，後來受到委託去探望小孩，看到孩子一個人出門，過馬路買早餐，好像很無助的樣子，「那時我去探望，有看到小鳳前一天晚上出門，但到隔一天早上都沒有回去，我覺得她沒有辦法照顧小孩」，因為覺得小孩很可憐，這才在去年7月向阿明的妻子坦白此事，希望找出辦法改善孩子的生活問題。

全案經過一、二審調查，高雄高分院合議庭認為，阿明的妻子是在去年7月才知道丈夫外遇生子的事情，並於同年同月間提告，而民法規定請求權是從知道有損害時起算，2年間不行使才會消滅，阿明的妻子從知道事情真相到提告只有短短幾天，並未超過2年期限，最終不採信小鳳的說詞，並判她應賠償正宮60萬元，全案確定。