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社會 社會焦點 保障人權

3賊偷1000元香油錢「我伸進去只是在玩」　得罪神明結局超慘

記者黃翊婷／綜合報導

高雄黃姓、湯姓、吳姓男子去年2月23日晚間6時許前往當地宮廟「臨水宮」，並用長棍黏膠帶，從香油錢箱中竊取1000元香油錢，結果一審被高雄地院法官依結夥3人以上攜帶凶器竊盜罪，各判處7至10個月不等的有期徒刑。其中，湯男堅稱自己沒有犯案，提出上訴，但合議庭調查，他有2次竊盜前科，一審量刑並無不妥，因而裁定駁回上訴，全案確定。

高雄臨水宮。（圖／翻攝自Google地圖）

▲臨水宮。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中提到，黃男、湯男以及吳男去年2月23日晚間6時許帶著「工具」前往臨水宮，他們先在2樓觀音殿內，由黃男手持吳男攜帶的螺絲起子，打算拆解香油錢箱以竊取箱內財物，沒想到卻失敗了；3人於是改轉往財神殿，並用長棍黏膠帶的方式，成功從香油錢箱內取走1000元，得手後隨即逃離現場。

宮廟黃姓管理員發現香油錢箱疑似遭竊，調閱監視器畫面檢查，果然看到3人鬼鬼祟祟的，於是向苓雅警分局報案。黃男和吳男到案後皆坦承犯行；湯男則矢口否認竊盜並強調，當時他只是去廟裡看歌仔戲，沒有跟他們一起竊盜，也沒有分錢，「我把長棍伸入財神殿內的香油錢箱只是在玩，並沒有黏到錢，如果真的有黏到，我也會將錢放回箱內。」

不過，一審法官不採信湯男的說詞，並依結夥3人以上攜帶凶器竊盜罪，判處黃男有期徒刑8個月、湯男10個月、吳男7個月，也就是說，3人通通都要坐牢。湯男不滿提出上訴，全案來到高雄高分院，合議庭認為，從監視器畫面可見，在觀音殿內行竊時，湯男就站在樓梯間入口處把風，還多次向窗外、樓梯間張望；接著3人前往財神殿，輪流用長棍伸入香油錢箱黏取錢財，湯男離開前還把長棍藏進自己的長褲裡，整個過程長達8分鐘。

合議庭指出，湯男都是「空言」否認犯行，加上有監視器畫面、黃男以及吳男的證詞佐證，因此不採信他的說詞；至於一審量刑的部分是否過重，由於湯男有2次竊盜前科，2020年5月才出獄，卻在5年內再度犯案，屬於累犯，原審量刑並無不妥，最終裁定駁回他的上訴，全案確定。

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