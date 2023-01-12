人行道落差3公分害摔成四肢癱瘓　高雄男獲國賠775萬

記者黃翊婷／綜合報導

彩券經銷商蘇姓男子2016年3月2日行經高雄市三民區陽明路與陽明路296巷口的路燈下面時，因為人行道與排水孔蓋高低落差3公分，不慎摔倒撞到路燈基座，送醫急救仍造成四肢癱瘓，一氣之下怒告國賠。高雄高分院合議庭審理後，認為高雄市政府工務局養護工程處有過失，判賠775萬元，全案仍可上訴。

▲蘇男因為人行道落差跌倒，頭部撞到路燈基座，導致四肢癱瘓。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中指出，蘇男2016年3月2日凌晨0時許行經高雄市三民區陽明路與陽明路296巷口，因為人行道面磚與排水孔蓋水泥地間有高低落差大約3公分，他左腳不慎踢到而跌倒，頭部撞上路燈基座，造成頸椎第3、4節滑脫，合併第3至7節頸椎狹窄、四肢輕癱，他一氣之下提告國賠，要求賠償醫療費、看護費等共計630萬2344元。

高雄地院一審判決國賠232萬2022元。全案上訴至高雄高分院，蘇男追加求償，醫療費、就醫交通費、醫療用品費、看護費等，總計1406萬6885元。

不過，高雄市政府工務局養護工程處認為，事發地點的面磚確實有3公分高低落差，養工處對公有公共設施的設置或管理確實有欠缺，但蘇男跌倒並非因為該缺失所導致，兩者之間並無相當因果關係，加上蘇男請求賠償的金額過高，因此希望法官判決駁回。

對此，高雄高分院合議庭認為，事發地點人行道確實有3公分的高低落差，關於這一點養工處也無異議，而路燈基座距離蘇男跌到的地點不遠，確實有可能撞到，最終仍認定蘇男受傷與養工處的缺失有因果關係，判決應再賠償542萬8006元，總計賠償金額為775萬餘元，全案仍可上訴。