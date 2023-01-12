　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人行道落差3公分害摔成四肢癱瘓　高雄男獲國賠775萬

記者黃翊婷／綜合報導

彩券經銷商蘇姓男子2016年3月2日行經高雄市三民區陽明路與陽明路296巷口的路燈下面時，因為人行道與排水孔蓋高低落差3公分，不慎摔倒撞到路燈基座，送醫急救仍造成四肢癱瘓，一氣之下怒告國賠。高雄高分院合議庭審理後，認為高雄市政府工務局養護工程處有過失，判賠775萬元，全案仍可上訴。

人行道落差3公分害摔成四肢癱瘓，高雄男獲國賠775萬元。（圖／翻攝自Google地圖）

▲蘇男因為人行道落差跌倒，頭部撞到路燈基座，導致四肢癱瘓。（圖／翻攝自Google地圖）

判決書中指出，蘇男2016年3月2日凌晨0時許行經高雄市三民區陽明路與陽明路296巷口，因為人行道面磚與排水孔蓋水泥地間有高低落差大約3公分，他左腳不慎踢到而跌倒，頭部撞上路燈基座，造成頸椎第3、4節滑脫，合併第3至7節頸椎狹窄、四肢輕癱，他一氣之下提告國賠，要求賠償醫療費、看護費等共計630萬2344元。

高雄地院一審判決國賠232萬2022元。全案上訴至高雄高分院，蘇男追加求償，醫療費、就醫交通費、醫療用品費、看護費等，總計1406萬6885元。

不過，高雄市政府工務局養護工程處認為，事發地點的面磚確實有3公分高低落差，養工處對公有公共設施的設置或管理確實有欠缺，但蘇男跌倒並非因為該缺失所導致，兩者之間並無相當因果關係，加上蘇男請求賠償的金額過高，因此希望法官判決駁回。

對此，高雄高分院合議庭認為，事發地點人行道確實有3公分的高低落差，關於這一點養工處也無異議，而路燈基座距離蘇男跌到的地點不遠，確實有可能撞到，最終仍認定蘇男受傷與養工處的缺失有因果關係，判決應再賠償542萬8006元，總計賠償金額為775萬餘元，全案仍可上訴。

ET快訊
蕾菈正面凸肚照曝光！　懷孕3個月「不太能穿褲子了」
4劑免費快篩今開放領取！　180萬人受惠「資格公開」
蘇花公路中斷！一圖看「類環島替代路線」　台鐵加開區間車疏運
明起「限時5天」換新鈔！　換鈔地圖、須知秒掌握
流水席新娘效應？深夜吐心酸「受委屈」　網友群起砲轟
蔡依林「三點全露」裸鑽戰袍製作畫面公開！　一顆一顆貼上超費工
老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

山友攀登屏東瑪家「涼山遊憩區」不適　消防出動3車5人救援

人行道落差3公分害摔成四肢癱瘓　高雄男獲國賠775萬

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

新北市前議員歐金獅涉現金賄選　遭檢方聲押禁見

快訊／台東嬤過馬路遭撞「失去呼吸心跳」送醫急救！貨車玻璃碎裂

酒店媽嫌2歲兒吵「關廁所活活餓死」！遭判8年不到案　檢拘提入監

北市內湖春水堂傳意外　23歲男子「觸電倒地」送醫亡

男國3被撞飛躺車道！　竟是開保時捷肇事棄車逃逸...走上路肩挨撞

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊　還原真相：害我們身敗名裂！

鳥奴「左右開弓」猛吸鸚鵡　露銷魂表情：有穀物味❤

Hani拿套套嬌喊：今天要做兩次　全是夢..狂求朴宣浩「當ㄆ友」

天兵駕駛搬肥料忘拉手煞！ 拖板車衝對街撞毀民宅鐵門

薛仕凌《出軌》再現超狂演技　 被懷疑兇手...「有證據嗎」網發毛

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

山友攀登屏東瑪家「涼山遊憩區」不適　消防出動3車5人救援

人行道落差3公分害摔成四肢癱瘓　高雄男獲國賠775萬

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

新北市前議員歐金獅涉現金賄選　遭檢方聲押禁見

快訊／台東嬤過馬路遭撞「失去呼吸心跳」送醫急救！貨車玻璃碎裂

酒店媽嫌2歲兒吵「關廁所活活餓死」！遭判8年不到案　檢拘提入監

北市內湖春水堂傳意外　23歲男子「觸電倒地」送醫亡

男國3被撞飛躺車道！　竟是開保時捷肇事棄車逃逸...走上路肩挨撞

岩盤大規模崩塌！壓毀明隧道25m驚悚空拍照曝光　1／15下午5時搶通

HONDA新休旅「油耗超過60km／L」！CR-V、Breeze油電實車現身

苗栗翁整地遭堆高機側倒重壓　消防員千斤頂救出...傷重不治

美女醫感冒後暴肥！手腳抽筋骨頭壞死　竟是丈夫投毒…下場出爐

蕾菈二胎「正面凸肚照」曝光！　懷孕3個月嘆：不太能穿褲子了

假談公事真下藥！保險員想硬上正妹同事　結局逆轉他臉綠了

山友攀登屏東瑪家「涼山遊憩區」不適　消防出動3車5人救援

杜蘭特天生沒有領導能力？格林：我不是在嗆他

加熱菸可望明三讀通過　一條件曝光

畫廊老闆噴冰水趕街友：讓她冷靜點！　14秒直擊「輕蔑表情」惹議

飼育員忙打掃海龜求刷背　擼一次不夠推走又游回來

社會熱門新聞

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

北市內湖春水堂意外　23歲男子觸電送醫亡

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

即／溫泉會館水塔旁驚見員工屍體…頭部受創亡

老公出軌女網友　人妻攤牌慘遭家暴「腳踩脖」影曝光

嘖嘖洗碗機募資千萬　人妻領不到貨無法退款

2歲童遭關廁所餓死！酒店媽不到案遭拘提入監

即／台東嬤過馬路遭撞命危！貨車玻璃碎裂

女童腦癌轉移阿嬤淚崩　她虛弱安撫：請不要哭

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

高雄警逮槍毒通緝犯　驚見大批「XD千元假鈔」

麥當勞工讀生搬薯條昏倒喪命　一審判賠472萬

新北市前議員歐金獅涉賄　遭聲押禁見

翁騎車逆向飆國道　駕駛目擊「哇靠勇喔」

更多熱門

相關新聞

婦人地檢署前滑一跤骨折！怒提國賠結果曝

婦人地檢署前滑一跤骨折！怒提國賠結果曝

宜蘭59歲郭姓婦人到宜蘭地檢署開庭，結束後踏出門口，卻在長滿青苔的走道上滑了一跤，造成右小腿腳踝骨折，她一怒告上法院，求償國賠48萬餘元。宜蘭地院審理，認為宜蘭地檢署未善盡公共設施管理義務，判賠29萬1070元，全案還可上訴。

日籍車友太魯閣遭落石砸死　獲國賠468萬

日籍車友太魯閣遭落石砸死　獲國賠468萬

日籍車手遭落石擊斃　二審判准國賠468萬

日籍車手遭落石擊斃　二審判准國賠468萬

警值勤撞殘25歲女騎士　國賠555萬元

警值勤撞殘25歲女騎士　國賠555萬元

87歲阿嬤被虎頭蜂螫死　國賠一、二審敗最高院發回更審

87歲阿嬤被虎頭蜂螫死　國賠一、二審敗最高院發回更審

關鍵字：

高雄高分院國賠

讀者迴響

熱門新聞

即／蘇花大清水隧道驚傳坍方！雙向交通中斷

獨／運大麻「E奶網紅」遭通緝　驚傳去世

辣妹尾牙喝ㄎㄧㄤ送醫！護理師：胸罩到鎖骨

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

男女神都被拍過哈菸！

快訊／準備發現金了！　行政院會明將通過特別條例草案

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

9歲開始抽菸！高中弟「全身停止發育」　一脫褲醫秒看傻

男廟裡焚一柱香發抖　路人驚報警

一家4口旅遊3死1失蹤！16歲弟3天後屍體也被找到

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

姪女求救數學題　他傻眼：小六就這麼難？

大咖天團驚現信義區「街頭獻唱」　網：好羨慕

更多

最夯影音

更多
小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友

小A辣直播哽咽「分手像一場夢」　鬆口「情斷原因」：還能做朋友
尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

做生煎包給外國朋友吃　他咬一口驚：太美味！

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

妹化妝直男哥好奇狂發問　爆笑回應噴定妝→臉太乾

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

2歲娃捲袖幫爸洗臭襪子　媽笑：果然是上輩子情人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面