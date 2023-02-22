王建民「桃花劫內幕」揭密！　辣名醫老公曾被捉姦在床

▲王文哲醫師（圖）有小三及小四遭妻蕭嘉蓉提告2案，各被判賠100萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

遭控與球星王建民外遇的醫美名醫蕭嘉蓉反控，丈夫王文哲醫師是因有小三及小四，丈夫與許姓及李姓女病患發生婚外情，其中一件遭她回家直擊活逮捉姦在床，她分2案向丈夫及小三小四共求償2,000萬元及打離婚官司後，丈夫為了反擊，才將她與王建民多年前的通訊內容斷章取義或惡意扭曲而提告求償。

前旅美球星王建民目前獲邀出任世界棒球經典賽台灣代表隊投手教練，近日他穿上當年在美國大聯盟洋基隊相同背號的40號球衣站上投手丘，再度成為媒體焦點，但職棒圈盛傳王建民繼2012年「大樹愛無尾熊」鬧小三的外遇事件後再捲婚外情。本刊調查，這回他遭控當小王，對象是已婚台南知名醫美醫師蕭嘉蓉，王建民遭告進法院求償1,000萬元。

但因為事件發生在10多年前且證據不足，官司打了1年多，終於在日前收到判決書判他勝訴免賠，讓這起被放大檢視的正常社交，渲染成介入別人婚姻的烏雲終於散去。

▲蕭嘉蓉與王文哲於1997年結婚，目前正進行離婚官司。

蕭嘉蓉與丈夫及小三與小四的官司，在台南鬧得沸沸揚揚，蕭女指控，10多年前她發現丈夫疑似外遇時就曾簽下保證書說不會再犯，她並持續注意，沒想到2020年間，丈夫與許姓女病患外遇，她接獲線報後除了請徵信社暗中調查，還調出家中監視器，果然拍到54歲的丈夫帶38歲的許女回家約會；2020年9月間，還拍到丈夫先在家中與許女約會後，與隨後到場的47歲李姓女病患再戰，這一場還被蕭嘉蓉回家直擊。

▲王建民穿著四十號球衣站上投手丘，擔任世界棒球經典賽台灣隊投手教練。

蕭嘉蓉提出2件民事訴訟，控告丈夫及小三小四，每案均求償1,000萬元，她丈夫遭告上法庭後，還以本刊2020年踢爆當時台南市衛生局長陳怡與女祕書車震外遇案僅判賠50萬元為例，認為遭千萬元賠償金太高，要求輕判，但因有錄影帶等證物，事證明確，日前蕭女的丈夫已遭判與小三及小四各連帶賠償每案100萬元確定。

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