王建民捲桃花劫！與「台南女名醫」對話曝　1句話被人夫求償千萬

▲美女醫師蕭嘉蓉原本與丈夫合開診所，發現夫外遇後已自行開業，現已改名玉笙聯合診所。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

旅美球星王建民遭求償千萬元案，原告是台南醫師王文哲，王文哲指控，醫師妻子蕭嘉蓉與王建民互傳訊息及出遊，本刊調查，證據是王建民興蕭間的Viber通訊，內容並沒有提到「我愛你」、「寶貝」等親密字句，也沒有出現限制級或鹹濕文字，也沒有互傳不雅自拍照片，大部分都是王建民提出醫美問題，有時會稱讚蕭嘉蓉醫術很厲害，當中會分享生活趣事，互傳車子、手錶及珠寶等照片，頂多是提到「你好幼稚」、「你好可愛」之類的對話。

王建民無辜捲入的這官司2021年在王建民老家的台南地方法院開打，王建民遭控在2014年間在美國大聯盟效力時期，與蕭嘉蓉透過Viber互傳曖昧簡訊，蕭女丈夫指控，王建民還於2014年及2015年返台時與蕭嘉蓉多次共赴台南漁光島及高雄等地旅行，二人也互贈高貴禮物，蕭的丈夫認為，王建民與蕭嘉蓉都是有配偶的人，彼此間這樣的互動已逾越一般正常社交往來的範圍，侵害配偶權。

王建民對此大嘆無奈，委請律師出庭代為向法官表示這是無妄之災，強調他與蕭嘉蓉是因友人介紹向認識，也認識蕭嘉蓉的丈夫，與他們的子女也熟識，他與蕭嘉蓉的通訊對話，純屬朋友之間的閒聊或打諢，彼此毫無傾訴愛念的意思。

▲蕭嘉蓉（圖）曾穿王建民效力的洋基球衣拍照放臉書。

至於他從美國返回台灣的期間與蕭嘉蓉見面都是為了醫療目的，對於蕭女丈夫所指的旅行，王建民認為，那僅是他趁回台就診空檔短暫外出，雙方沒有親吻、牽手、擁抱等曖昧舉止，完全未逾越正常社交範圍，正當往來不應被曲解為婚外情。

蕭嘉蓉則強調，她與王建民於2014年12月間因醫美治療而認識，王建民為知名旅美球星，她與小孩對棒球都很熱衷，也都是王建民的球迷，她和王建民二人的互動，是基於醫病、球迷與球員及朋友間正常往來，並沒有逾越一般社交範圍，王建民與蕭嘉蓉日前已獲法院認證清白，判免賠。

42歲的王建民在美國大聯盟9個球季拿下68勝成績，還曾在2006年及2007年連續拿下19勝佳績，成為台灣之光也獲「伸卡球王子」及「沈默的王牌」封號，2009年王建民擔任洋基新球場開幕戰先發，主投5局失4分取得勝投，但不久後出現變化，表現不如預期，發現是受了傷，當年即進行肩關節囊手術，後來洋基隊並沒與王建民續約。

▲王建民在美國大聯盟共奪68勝，在洋基隊時曾創下連2年19勝的佳績。

王建民於2010年球季開打前加盟國民隊，即至國民隊佛羅里達的訓練基地養傷、復健，在酒吧認識了一名台裔美籍的邱姓女子，彼此以「大樹及無尾熊」互稱。

王建民後來在2012年公開說明自己的外遇事件，指「在強烈罪惡感下『主動』結束，但對方以各種方式要求復合，並且揚言投書媒體，我不願傷害這位小姐，但不能傷害家人，所以主動站出來，面對自己的錯誤。」王建民也獲妻子及家人諒解，之後於一年多前傳出介入別人家庭而被告，讓親友都相當擔心，還好最後證明是虛驚一場的無妄之災，讓眾人都鬆了一口氣。

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