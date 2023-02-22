王建民捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

▲台灣之光王建民衰捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

世界棒球經典賽（WBC）3月將火熱開打，擔任台灣隊投手教練的前美職大聯盟球星王建民，卻在大戰前夕衰捲官司，遭提告介入他人婚姻，對象是已婚台南知名醫美醫師蕭嘉蓉，王建民被蕭女丈夫王文哲醫師告進法院求償1,000萬元，只是因為事件發生在10多年前且沒有積極證據，官司已於日前還王建民清白判他免賠，王建民得以無後顧之憂安心備戰。

全案最讓王建民無奈的是，提告的蕭嘉蓉老公王文哲，去年才是外遇遭老婆活逮，還經法院判賠，如今反告妻與王建民有外遇，大有作賊喊捉賊的意味，無端把王建民扯入他們夫妻的婚姻糾紛。

為了備戰下個月開打的第五屆世界棒球經典賽，台灣隊網羅不少旅外及中職球星組成代表隊，正緊鑼密鼓在斗六集訓，目前總教練林岳平、投手教練王建民分別在實戰及投打（LIVE BP）中投球；日前投了約70球的王建民事後笑說：「身體有些痠痛感。」他當天穿的40號球衣，正是昔日他在紐約洋基隊的背號，站在投手丘上風采依舊，勾起不少球迷的回憶。

除了投球仍是虎虎生風，王建民近來有一件值得欣慰之事，可免除他心中的鬱抑，即是他遭控小王，被求償1,000萬元，官司打了1年多，終於在日前收到判決書判他勝訴免賠，讓這起被放大檢視的正常社交，渲染成介入別人婚姻的烏雲終於散去。

▲台南醫美醫師蕭嘉蓉（圖）遭丈夫控與王建民外遇。

本刊調查，王建民遭控介入別人的家庭，對象是台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉，她原本與同為醫師的丈夫王文哲在開醫美診所，不少人都曾找蕭嘉蓉打雷射及拉皮修整門面，蕭嘉蓉更親自穿比基尼泳裝展現豐滿上圍及水噹噹的皮膚，在南台灣相當知名，但蕭女3年前發現丈夫有外遇，丈夫不止有小三還有小四，憤而控告丈夫求償1,000萬元；丈夫不甘被訴，反過頭來蒐證，提告妻子與王建民外遇，要王建民與她連帶賠償1,000萬元。

這起4角糾葛的外遇官司2021年在王建民老家的台南地方法院開打，王建民遭控在2014年間在美國大聯盟效力時期，與蕭嘉蓉透過Viber互傳曖昧簡訊，蕭女丈夫指控，王建民還於2014年及2015年返台時與蕭嘉蓉多次共赴台南漁光島及高雄等地旅行，2人也互贈高貴禮物，蕭女的丈夫認為，王建民與蕭嘉蓉都是有配偶的人，彼此間這樣的互動已逾越一般正常社交往來的範圍，侵害配偶權。

▲台南名醫王文哲（圖）外遇遭妻蕭嘉蓉提告後，反控妻與王建民外遇。

王建民對此大嘆無奈，委請律師出庭代為向法官表示這是無妄之災，他與蕭嘉蓉及她丈夫都認識，雙方的通訊對話，純屬朋友之間的閒聊或打諢，彼此毫無傾訴愛念的意思，至於他從美國返回台灣的期間與蕭嘉蓉見面都是為了醫療目的，至於蕭女丈夫所指的旅行，僅是他趁回台就診空檔短暫外出，雙方沒有親吻、牽手、擁抱等曖昧舉止，完全未逾越正常社交範圍，正當往來不應被曲解為婚外情。

蕭嘉蓉則強調，雙方是基於醫病、球迷、球員及朋友間正常往來，並沒有逾越一般社交範圍，反控丈夫有小三及小四，與許姓及李姓女病患發生婚外情，其中一件還遭她回家直擊活逮捉姦在床，她2案向丈夫及小三小四共求償2,000萬元後，目前正在打離婚官司，丈夫為了反擊，才將她與王建民多年前的通訊內容斷章取義或惡意扭曲而提告求償。

▲名醫王文哲（左）及妻子蕭嘉蓉（右）曾同場看棒球。

台南地院法官審理認為，王建民與蕭嘉蓉在2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無何男女情愫或親密交往舉止，沒逾越一般社交行為範圍，對蕭女丈夫配偶權不構成侵害，去年12月30日已判決王建民及蕭女均勝訴免賠。

回顧王建民的旅美經歷，曾於2006到2007年連續2年，在洋基隊拿下19勝，被紐約媒體封為「沉默的王牌」，但隨著2008年球季間跑壘受傷，復建後成績不如預期，2009年球季結束後，洋基隊並未與王續約，頂著台灣之光頭銜的「建仔」，於2010年球季開打前加盟華盛頓國民隊，至佛羅里達的訓練基地養傷、復健，在酒吧認識一名台裔美籍的邱姓女子，兩人交往時由於王隱瞞身分，彼此還以「大樹及無尾熊」互稱。

後來王建民在2012年公開說明此事，指「在強烈罪惡感下『主動』結束，但對方以各種方式要求復合，並且揚言投書媒體，我不願傷害這位小姐，但不能傷害家人，所以主動站出來，面對自己的錯誤。」之後獲得妻子及家人諒解。如今王又在1年多前遭控告疑似介入他人家庭，親友聞訊都相當擔心，還好最後證明是無妄之災，讓眾人都鬆了一口氣。

更多鏡週刊報導

【全文】遭控介入家庭求償千萬免賠 王建民衰捲名醫夫妻婚外情

【王建民衰捲緋聞1】王建民與女名醫對話曝光 1句話硬被人夫求償千萬

【王建民衰捲緋聞2】被抓姦在床還有小四 名醫老公硬牽托王建民下水