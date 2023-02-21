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被離婚不甘當魯蛇！他買「二手性愛娃娃」當老婆...天天睡爆

他被離婚不甘當魯蛇，買「人家用過的娃娃」當老婆！天天睡爆噴射好興奮。（翻自《Sanook》）

▲男子認為性愛娃娃好處多多。（翻自《Sanook》）

圖文／鏡週刊

泰國一名54歲男子「金先生」（化名），和前妻離婚超過4年，為了撫慰空虛寂寞的心，加上看了日本與中國的相關消息後，決定購買二手性愛娃娃，更娶「她」當老婆。金先生近日受訪，分享她和「老婆」的甜蜜生活，更難掩興奮之情。

根據泰國《Sanook》與《AMARIN TV》報導，金先生承認自己被前妻離婚已經超過4年，為了撫慰空虛寂寞的心，金先生找到的解決辦法，就是買一個性愛娃娃回家。金先生說，他不甘願成為魯蛇，後來看到日本與中國都有人養性愛娃娃的習慣，或者是租賃性愛娃娃來洩慾，因此他決定購買性愛娃娃，甚至打算「娶」回家。

金先生會唱情歌給「老婆」聽。（翻自《Sanook》）

▲金先生會唱情歌給「老婆」聽。（翻自《Sanook》）

金先生為「老婆」做造型。（翻自《Sanook》）

▲金先生為「老婆」做造型。（翻自《Sanook》）

後來金先生找到一個二手的性愛娃娃，雖然是別人用過的，但費用比全新的便宜，金先生花了3萬泰銖（約新台幣2.6萬元）就把這尊性愛娃娃帶回家，並真的把她當老婆對待。金先生對待「再娶的老婆」相當用心，會買服裝、假髮等幫她精心裝扮，還會配合角色扮演，幫「老婆」打造各種造型。除此之外，金先生會定期幫「老婆」洗澡，永遠讓「老婆」保持最佳狀態。

金先生就說，她認為這種「性愛娃娃老婆」真的不錯，甚至大力推荐。他細數性愛娃娃的優點，包括可以幫助人們解決性慾，減少性侵等犯罪問題，還能減少性病傳染的機會。除此之外，性愛娃娃還能免去「後母問題」，金先生說，他也深怕自己的女兒，難以接受真人後母，但如果是娶性愛娃娃，基本上就不用顧慮這層問題。

 




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