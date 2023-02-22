華爾街日報：習近平擬訪俄促和談　西方質疑目的

▲普丁、習近平去年俄烏戰爭開打前曾會面。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約21日專電

俄烏戰爭一週年前夕，華爾街日報引述知情人士說法報導，中國國家主席習近平準備在幾個月後訪問莫斯科，推動多方和談，但西方國家普遍懷疑北京此時扮演和事佬另有所圖。

知情人士說，此行處於初步安排階段，時間尚未敲定。習近平可能等3月全國兩會（全國政協、人大會議）、中國發展高層論壇年會結束，4月或5月俄羅斯慶祝第二次世界大戰納粹德國投降時訪問莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行峰會，並造訪其他歐洲國家。

北京表示，希望在終結俄烏衝突上發揮更積極的作用。掌握習近平出訪規畫的人士說，習近平會晤蒲亭將是推動多方和談的一環，也能讓中國再次敦促參戰方不要動用核武。

不過，中國國務委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上週在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）揭示促和計畫輪廓後，西方國家普遍抱持懷疑態度。

俄軍去年2月全面入侵烏克蘭，戰事已奪走數萬條人命、數百萬人流離失所、能源市場與全球經濟深受影響。王毅今天訪問莫斯科，中國外交部表示，此行將與俄方討論中俄關係和「共同關心的國際和地區熱點問題」。

知情人士說，王毅訪問莫斯科時可能和俄方討論習近平訪問事宜。

一年前，習近平與普丁在北京舉行冬季奧運期間會面，會後發表的聯合聲明挑戰以美國為首的世界秩序，宣稱中俄合作「沒有禁區」。時隔數週，俄烏戰爭爆發，西方國家對俄羅斯祭出嚴厲制裁，北京則提供外交支持與經濟援助，大舉採購俄羅斯石油與天然氣，售予微晶片和其他具軍事用途的先進技術。

報導寫道，北京公開立場如朝中立移動，將是一次重大轉變。

知情人士表示，北京之所以改變公開立場，部分用意是因應西方國家愈來愈不信任中國、安全與科技面形成地緣政治集團的局面。北京也擔心，莫斯科雖是中國與西方國家競爭加劇時的關鍵夥伴，但俄軍如在俄烏戰爭遭遇更多挫折、甚至落敗，俄羅斯國力可能大打折扣。

此外，美國也在俄烏戰爭立場上對北京加強施壓。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上週末警告中國不要提供俄羅斯致命武器，北京事後反控美國是向戰場源源不斷提供武器的國家。

王毅在慕尼黑安全會議拋出促和計畫後，西方國家官員投以懷疑眼光。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日以「模糊不清」形容中方構想，並提到中國是聯合國安全理事會常任理事國之一，卻沒有譴責俄羅斯攻擊烏克蘭，違背聯合國憲章最基本的原則。

中國扮演國際促和者最積極的作為是2000年代初期發起六方會談，期望以援助換取北韓限制發展核武。這項談判機制在2009年因北韓退出而名存實亡。

報導指出，中國欲在俄烏戰爭上扮演更顯而易見的角色，與習近平增加中國影響力的目標相符。但多名中方官員示警，實現外交突破將面臨重大阻礙，任何協議都可能要增加對俄羅斯施壓，這是中國一直不願做的事。習近平如沒有顯著施壓蒲亭，可能進一步損害與歐洲國家的關係。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說：「呼籲和平既廉價又簡單，但中國願意做什麼來實現它呢？」