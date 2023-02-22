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拜登波蘭演說：普丁以為能「打倒北約」他錯了　基輔依然自由站著

▲▼美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

▲美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透） 

記者林彥臣／綜合報導

美國總統普丁在波蘭華沙皇家城堡（Royal Castle in Warsaw）發表烏克蘭遭俄羅斯入侵1周年的演說，提到這場戰爭是對所有民主國家的考驗，普丁以為北約不堪一擊，但顯然他錯了，北約不但變得更加團結，而且經歷了1年的入侵，基輔政權依然自由的站著、屹立不搖。

拜登在演說中表示，「1年前，全世界都在為基輔的淪陷做準備，我剛剛訪問過基輔，我可以報告基輔政權屹立不搖，它依舊堅挺地站著，而且自由地站著。」

▲▼美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

▲▼現場民眾舉著波蘭、烏克蘭與美國國旗。（圖／路透）

▲▼美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

拜登提到，「當俄羅斯的坦克去年輾進烏克蘭時，普丁以為我們（北約）不堪一擊，他錯了！烏克蘭人民太勇敢了。美國、歐洲，從大西洋到太平洋的國家聯盟，我們太團結、民主太強大了。」

拜登說，普丁沒有看到他預期的輕鬆獲勝，反而帶著燒毀的坦克離開，俄羅斯的軍隊處於混亂狀態，普丁的戰爭更促使芬蘭和瑞典啟動了加入北約的進程。

▲▼美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

▲拜登強調，普丁對土地和權力的貪婪慾望將會破滅。（圖／路透）

拜登強調，「毫無疑問，我們對烏克蘭的支持不會動搖，北約不會分裂，我們也不會厭倦支持烏克蘭，普丁對土地和權力的貪婪慾望將會破滅，烏克蘭人民對國家的熱愛將獲得最終勝利。」

拜登演說中也向俄羅斯人民喊話，「美國和歐洲國家並不尋求控製或摧毀俄羅斯，西方並沒有像普丁今天所說的那樣密謀攻擊俄羅斯，這場戰爭從來都不是必然的。這是一場悲劇，普丁選擇了這場戰爭。」

▲▼美國總統拜登在波蘭發表俄羅斯入侵烏克蘭1周年演說。（圖／路透）

▲拜登最後感謝波蘭人民，在入侵開始的時候，接納了數以百萬計的烏克蘭難民。（圖／路透）

拜登最後稱讚波蘭人民，在俄羅斯入侵開始時，接納數以百萬計的烏克蘭人民，「看著他們疲憊和恐懼的臉，緊緊地抱著孩子，擔心他們可能再也見不到父親、丈夫或兄弟姐妹。在他們生命中最黑暗的時刻，你們波蘭人民為他們提供了安全和光明。你們擁抱了他們，你真的擁抱了他們。」

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