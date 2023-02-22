王毅讚中俄關係「堅若磐石」　普丁親信邀團結對抗西方





▲中國最高外交官王毅，在莫斯科與帕特魯舍夫會面。（圖／路透）

文／中央社莫斯科21日綜合外電報導

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅今天告訴俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫，中俄關係「堅若磐石」，可以在國際變局中經得起任何考驗。帕特魯舍夫則表示，中國是俄國外交政策的當務之急，兩國應團結一致對抗西方。

在俄軍全面入侵烏克蘭一週年前夕，美國關切北京可能考慮提供俄羅斯武器之際，兩國「沒有禁區」的夥伴關係備受檢視。

俄國國營電視台報導，王毅今晚在莫斯科會見俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）親信帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）時表示，他期待討論安全事宜。俄羅斯國家安全會議（Security Council）是一個掌握重權的組織。

王毅告訴帕特魯舍夫：「中俄關係成熟：堅若磐石，可以在國際變局中經得起任何考驗。」

王毅說，俄中兩國應該制訂新的共同措施，以確保雙方的安全，但未進一步說明。

根據俄羅斯新聞社（RIA）報導，帕特魯舍夫告訴王毅：「在西方目前正集體積極圍堵俄羅斯和中國的背景下，進一步深化俄中合作和在國際舞台的互動，尤其重要。」

「我希望在台灣、新疆、西藏和香港問題上重申我們對北京的持續支持。」

美國認為俄中是對其安全威脅最大的兩個國家，中國是其長期最大的「戰略競爭者」，俄羅斯則是「急迫威脅」（acute threat）。

王毅預定明天會見俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則已表示，他不排除王毅會晤普丁的可能性，因為有「很多事可談」。