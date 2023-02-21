小琉球浮潛業者聯合漲價　公平會重罰21家共235萬元

▲小琉球浮潛業者聯合漲價挨罰。（圖／東琉線聯營處提供)

文／中央社

小琉球面積不大，但海平面下的湛藍美景與繽紛生態令人神往，是熱門觀光景點，不過公平會調查發現，當地浮潛業者聯合漲價，違反公平交易法，因而對21家浮潛業者共處新台幣235萬元罰鍰。

小琉球不受東北季風影響，一年四季都很適合浮潛，但因疫情衝擊，110年5月至8月期間，一度全面停止開放浮潛，直到110年8月24日，小琉球浮潛才重新開放，21家浮潛業者協商後，共同將浮潛收費標準從每人300元或350元調漲至400元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公平會接獲檢舉後調查發現，110年8月18日琉球觀光發展協會與當地浮潛業者召開會議研擬「屏東縣琉球鄉浮潛業者防疫計畫指引」，申請重新開放浮潛業務，彼此透過LINE群組及開會相互討論交換意見，合意調漲浮潛收費標準。

此外，還具名聯合聲明配合疫情防疫工作，將1名教練可以帶10名遊客的比例降至只帶5名，且以降載後及防疫措施的成本增加，將浮潛體驗價調整為每人400元，參與的浮潛業者高達21家。

公平會指出，這21家浮潛業者是小琉球浮潛服務市場的主要供應業者，110年8月24日小琉球浮潛重新開放後，隨即共同將收費標準從每人300元或350元調漲為每人400元，且持續在LINE群組討論維持收費標準，彼此相互監督，確保所有浮潛業者遵行，已構成公平交易法第15條禁止的聯合行為。

公平會考量這些業者營運確實受到疫情影響，因此對21家浮潛業者僅低度裁罰每家10萬元至15萬元，共處235萬元罰鍰，而琉球觀光發展協會促成這21家浮潛業者故意共同實施聯合行為，也一併處罰，處15萬元罰鍰。

公平會再次提醒業者，聯合行為是法律明定禁止的違法行為，就算是因為不景氣導致業務難以維持，也必須有公平交易法第15條第1項但書的各款事由而有採行共同行為的需要，且事前向公平會申請聯合行為例外許可，才能避免觸法。