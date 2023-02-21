228連假逢賞花潮！國道車流爆1.5倍　「一圖看入口匝道封閉措施」

▲228連假國道入口匝道封閉措施。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

228和平紀念日4天連假將至，由於正逢櫻花等花季開跑，高公局預估將湧現賞花車潮，國道交通量將是平常1.2到1.5倍，高公局也針對國1和國5部分交流道祭出入口匝道封閉措施。

高公局表示，和平紀念日連假將屆，亦恰逢花季綻放時間，假期間賞花旅遊人潮將帶來大量車流，預估交通需求為平日的1.2倍至1.5倍，雖已規劃實施交通管制措施，尖峰時段國道瓶頸路段壅塞情形尚難避免，為維持國道合理服務水準，高速公路局已規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項交通管制措施。

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其中入口匝道封閉措施每日不同，包括112年2月25日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

112年2月26日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。112年2月27日至2月28日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局也提醒，連假期間行經中部西螺路段用路人，為辦理國道1號西螺穿越橋改建工程，目前西螺交流道南下集散道路已由原2車道縮減為1車道通行，預估將影響西螺出口車流並有回堵主線情形，因此呼籲連假期間行駛國1南向欲前往西螺地區用路人，可提前由北斗交流道駛出改行台1線，以避開壅塞。