今年國道起火事件達44件！高公局示警「露天燃燒最高罰500萬」

▲周末開始就是228連假，國道車潮較壅塞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

近日國道邊坡及高架橋下偶有起火事件發生，據統計，今年截至2月14日止，國道邊坡及高架橋下起火事件共計44件。交通部高公局表示，依法亂丟煙蒂最高罰6000元；露天燃燒最高可罰10萬元；若行為人為工商廠、場者，最高甚至可罰500萬元。

高公局統計112年1月1日至2月14日止，接獲通報國道邊坡及高架橋下起火事件共計44件，其中又以112年1月28日國3南向173.5k邊坡起火事件影響最大。

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高公局表示，1/28當日上午10時45分接獲通報後，雖立即通知消防單位到場處理並加派水車支援，同時於國道雙向上游路段資訊可變標誌(CMS)顯示濃煙相關資訊，並協請警廣加強宣導，因風勢助長火勢蔓延，直至當日下午5時45分左右才將火勢撲滅，對國道行車秩序及車流順暢造成影響。

依「廢棄物清理法」第27、50條規定，亂丟菸蒂將處以新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰，若引起火災還可能觸犯刑法公共危險罪。再者，依「空氣污染防制法」第32、67條規定，從事露天燃燒將處新臺幣1,200元以上10萬元以下罰鍰。

如行為人係屬工商廠、場者，則處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，亦可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定。

高公局提醒，農曆正月十六至清明節期間，亦為客家人習俗掛紙掃墓時間，高公局提醒，民眾於鄰近國道之墓區用火時務必注意安全，切勿釀成火災而影響國道行車安全。