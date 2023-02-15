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LINE通話功能常不順？官方兩招整合解決麻煩

▲LINE通話功能整合。（圖／LINE）

▲LINE通話功能整合。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

除了使用 LINE 傳送訊息外，也愈來愈多人習慣用 LINE 講電話，但有時候，會在使用 LINE 通話功能的時候有收不到來電通知， 或是有遇到一些不太順的操作狀況。LINE官方也分享兩招讓 LINE 通話無往不利的小撇步。

身為 iOS 用戶，各種通知設定都已開啟，但就是會有收不到來電通知 的狀況？那請記得開啟「整合 iPhone 通話功能」，此功能開啟後，可直接由 iPhone 來電畫面接聽，且將電話記錄整合到 iPhone 通話紀錄中，就能避免每次有 LINE 來電卻收不到通知的狀況。

可以從LINE 主頁找到右上角「設定」（小齒輪圖示）點選「通話」中的「整合 iPhone 通話」功能。整合 iPhone 通話功能為預設開啟，如果在此功能開啟狀態下，仍收不到通知，建議進入設定，關閉此功能後再重新開啟。

不少 Android 用戶在使用 LINE 的通話或視訊功能時，如果需要切換其他功能或應用程式，要跳回通話畫面，一定會有一時找不到正在通話的對象或是聊天群組的困擾。這邊只要開啟「懸浮視窗語音/視訊通話模式」，就可以一鍵快速返回通話畫面，讓你在畫面間迅速順暢的切換自如。

可以從LINE 主頁中右上角「設定」（小齒輪圖示）找到「通話」點選「懸浮視窗語音通話模式」或「懸浮視窗視訊通話模式」另外，自 Android 12.0 版本起，通知也有可能受到電池效能最佳化設定的影響，建議開啟電池「不受限制」的設定，就能避免接收不到 LINE 通知的狀況。

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