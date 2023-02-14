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LINE與Netflix推「免費動態貼圖」！情人節隱藏版快來下載

▲▼LINE,滑手機。（圖／記者劉維榛攝）

▲情人節隱藏貼圖來了！（示意圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

今（14日）是西洋情人節，LINE FRIENDS與Netflix也宣布合作推出免費動態貼圖，其中包含了熊大、兔兔、莎莉、部長和詹姆士等共16張免費動態貼圖，大家快來一鍵下載，將可愛貼圖發給心儀對象吧！

事實上，LINE FRIENDS與Netflix在去年12月就曾合作推出原創動畫影集 《熊大與好友日常》（BROWN & FRIENDS），如今又再度合作，在情人節這天推出16張免費動態貼圖，不過要注意的是，該組貼圖沒有出現在LINE首頁的「貼圖小舖」中，而是在LINE FRIENDS的臉書粉專公布，以另外的連結讓用戶下載，使用期限為90天，3月15日前都可下載。

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LINE FRIENDS × Netflix｜下載請點

下載期限：2023/3/15，90天

▲LINE FRIENDS與Netflix合作推出免費動態貼圖。（圖／翻攝自LINE）

▲LINE FRIENDS與Netflix合作推出免費動態貼圖。（圖／翻攝自LINE）

除了LINE FRIENDS與Netflix合作推出的免費動態貼圖外，LINE本周釋出3款「超甜蜜貼圖」，包括瘋狂的古人們、郵政寶寶以及蛋塔熊妹，其中蛋塔熊妹是隱藏版每款都有情意濃濃的「愛你」放閃圖案，只要一鍵下載，就能在情人節對另一半傳達火熱情意！

LINE 熱點 × 瘋狂的古人們｜下載請點

下載期限：2023/3/16，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹｜下載請點

下載期限：2023/3/14，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

郵政寶寶實用貼圖 陪伴你的每一天｜下載請點

下載期限：2023/3/16，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

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