第一次搭星宇航空！「飛機餐1細節」讓他大讚：我要特別表揚

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第一次搭星宇航空！「飛機餐1細節」讓張維中大讚：我要特別表揚

▲▼ 。（圖／粉專「張維中。東京模樣」授權引用） 

▲星宇航空設備新。（圖／粉專「張維中。東京模樣」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

興櫃股星宇航空（2646）股價飆漲，引發外界討論。值得一提的是，作家張維中日前搭星宇航空後，就分享搭機心得，「整體感覺不錯」，且飛機餐出乎意料的美味，餐包更讓他特別表揚。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

張維中透過臉書粉專「張維中。東京模樣」發文表示，日前是他第一次搭乘星宇航空，整體感覺很不錯，除了設備新，很多細節也設計得很細膩。提及餐點，他也給予肯定，「本來沒預期飛機餐能有多好吃的，出乎意料的美味！」

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▲▼ 。（圖／粉專「張維中。東京模樣」授權引用）

▲▼飛機餐。（圖／粉專「張維中。東京模樣」授權引用）

▲▼ 。（圖／粉專「張維中。東京模樣」授權引用）

張維中透露，他點的是星宇和「胡同」合作的鹽蔥台灣梅花丼，相當好吃。另外，餐包也讓他大讚，多數的餐包都是偏冷、偏硬口感，但「星宇的餐包柔軟帶熱，配上奶油很入味」。

張維中最後也說，「希望星宇航空能保持下去，越來越好」，成為台灣在世界上的另個優質品牌。

貼文曝光後，也有網友分享，「奶油上個月才開始有」、「我搭去大阪的麵包是冷的欸！而且有點乾，但回程就是溫的了」、「我來回的麵包都是冷偏乾，而且餐點只有一款沒選擇性」、「飲料杯架很棒，另外放就不怕突然碰到打翻」、「星宇航空就是舒適」。

本文經「張維中。東京模樣」授權引用

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